Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den sert hakem tepkisi - Son Dakika

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den sert hakem tepkisi

Son Güncelleme: 01.10.2023 19:19

Süper Lig lideri Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Çaykur Rizespor maçının ardından hakemlere tepki gösterdi. Baki, hakemlerin standart dışı performans sergilediğini ve Fenerbahçe aleyhine kararlar verildiğini belirterek fedarasyondan açıklama yapmasını istedi.

Sahasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLERİN PERFORMANSI STANDART DIŞI"

Sarı-lacivertli yönetici yaptığı açıklamada, "Artık başkanımızdan başlayarak sokaktaki en minik taraftara kadar bu işin böyle sürmeyeceğini herkes anlamış oldu. Saha hakemleri ve VAR hakemlerinin performansı hep standart dışı. Özellikle gri pozisyonlarda Fenerbahçe'nin lehine bir karar olursa saniyeler içinde karar veriliyor. Aleyhine olursa da didik didik aranıyor. Bu kararlarla ilgili başkanımız hafta içi bazı açıklamalar yapacak" ifadelerini kullandı.

FEDERASYONA DA TEPKİ GÖSTERDİ

Konuşmasına devam eden Baki, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak çok önem verdiğimiz bir konu var. Hafta içi bir medya mensubunun eski federasyon başkanı ve mevcut federasyon başkanıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bunlar teyitte muhtaç bir iddia. Ancak şuana kadar kimseden bir yalanlama gelemedi. Soruyoruz, sayın Büyükekşi bununla ilgili bir açıklama yapacak mı?" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Selahattin Baki, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den sert hakem tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den sert hakem tepkisi - Son Dakika
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