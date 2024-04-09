Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest - Son Dakika
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Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest

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Fenerbahçe'de Süper Kupa protestosunun ardından sahadan çekilme kararı alan U19 takımı, yönetim tarafından ödüllendirilecek. Yönetim, sahadan çekilen genç oyunculara, Süper Kupa'yı kazanmışlar gibi ödül verecek.

09.04.2024 10:35  Güncelleme: 10:41
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Fenerbahçe'de, tarihi Süper Kupa protestosunun yankıları sürüyor. Sahadan çekilme kararının arkasında duran sarı-lacivertli yönetim, U19 takımını ödüllendirme kararı aldı.

KUPAYI KAZANMIŞ GİBİ PRİM ALACAKLAR

Yönetim, Şanlıurfa'ya gidip sahadan çekilen takımlarına kupa primi verecek. Genç oyunculara, Süper Kupa'yı kazanmışlar gibi sezon öncesi belirlenen ödül yönetmeliği çerçevesinde prim yatırılacak.

Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest

"İSYAN ETTİĞİMİZ NOKTADAYIZ"

Sözcü'de yer alan habere göre; Başkan Ali Koç da hem maç öncesi hem de sonrası U19 takımına teşekkür etti. Ali Koç karşılaşma öncesi, "Camiamızın yaşadığı haksızlıklara, adaletsizliklere, çifte standarda ve emeğimizin çalınmasına isyan ettiğimiz noktadayız. Zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz bu eylem umarım Türk futbolunda yapılması gereken temizliği başlatır" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest

"FENERBAHÇE TARİHİ SİZLERDEN BAHSEDECEK"

Maçın ardından ise Koç, "Üzülecek bir şey yok, tüm camia sizlerle gurur duyuyor. Fenerbahçe'nin haklı isyanında ve tepkisinde tarih sizleri yazacak. Fenerbahçe tarihi sizlerden bahsedecek" diye seslendi.

Ali Koç\'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest

Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Abuzer Kadayıf: Aman ne tarih saniye 50 icardi ve gollllllllllllL 21 10 Yanıtla Serdar Dönmez: Utanç kupası olarak müzenize girecek 1 0
  • Ankara null: doner parasi :)) 3 2 Yanıtla
  • Çetin Çelik: Sen ne ….. yiyeceğini bilmiyorsun 0 0 Yanıtla
  • cemal aslan: Hiçbir ödül bu çocukların bükülen boynunu telafi edemez. Bu çocukları ezdirmemek gerekirdi. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest - Son Dakika
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