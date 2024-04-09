Fenerbahçe'de, tarihi Süper Kupa protestosunun yankıları sürüyor. Sahadan çekilme kararının arkasında duran sarı-lacivertli yönetim, U19 takımını ödüllendirme kararı aldı.
Yönetim, Şanlıurfa'ya gidip sahadan çekilen takımlarına kupa primi verecek. Genç oyunculara, Süper Kupa'yı kazanmışlar gibi sezon öncesi belirlenen ödül yönetmeliği çerçevesinde prim yatırılacak.
Sözcü'de yer alan habere göre; Başkan Ali Koç da hem maç öncesi hem de sonrası U19 takımına teşekkür etti. Ali Koç karşılaşma öncesi, "Camiamızın yaşadığı haksızlıklara, adaletsizliklere, çifte standarda ve emeğimizin çalınmasına isyan ettiğimiz noktadayız. Zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz bu eylem umarım Türk futbolunda yapılması gereken temizliği başlatır" ifadelerini kullandı.
Maçın ardından ise Koç, "Üzülecek bir şey yok, tüm camia sizlerle gurur duyuyor. Fenerbahçe'nin haklı isyanında ve tepkisinde tarih sizleri yazacak. Fenerbahçe tarihi sizlerden bahsedecek" diye seslendi.
Son Dakika › Spor › Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest - Son Dakika
Eskişehir'de polis ekiplerinin denetiminde araç trafiğine kapalı yaya yollarına giriş yapan 30 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yaya yollarına girerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 30 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
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