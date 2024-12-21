Fenerbahçe yönetimi toplandı: Mourinho ille yollar ayrılıyor mu? - Son Dakika
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Fenerbahçe yönetimi toplandı: Mourinho ille yollar ayrılıyor mu?

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Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan ve ligdeki son 3 maçta 5 puan kaybederek şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan Fenerbahçe'de yönetim maçın ardından düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Kritik toplantıdan eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği gündeme bile gelmedi. Yönetim, Portekizli teknik adamla yollarını ayırmayı düşünmüyor.

21.12.2024 18:53
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler, 1 maçı eksik olan lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde yer alıyor. Son 3 maçta 5 puan kaybeden ve teknik direktör Jose Mourinho'nun eleştirildiği Kanarya'da yönetim, maçın ardından bir toplatı gerçekleştirdi.

MOURINHO'NUN AYRILIĞI GÜNDEME DAHİ GELMEDİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleleri, tüm istişarelerini kadroyu güçlendirmeye yönelik yapıyor. Bugüne dek yapılan herhangi bir toplantıda Jose Mourinho ile ayrılık konusu gündeme dahi gelmedi. Portekizli teknik direktör, daha önce planladığı üzere ameliyat olmak için yurt dışına gitti. Mourinho operasyonun ardından doktorun tavsiyesine göre istirahatini tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek.

FENERBAHÇE GEÇEN SEZONU ARIYOR

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yakalanan yüksek puan ortalaması bu sezon yakalanamadı. Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde sezonu 99 puan ve 99 golle tamamlayan Fenerbahçe, ligin ilk 16 haftasında 43 puan toplamıştı. Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde ligde 16 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 36 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 7 puan gerisinde kaldı. Öte yandan geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 15 puan kaybeden Fenerbahçe; bu sezon 16 maçta 12 puan kaybetti.

İLK 6'DAKİ TAKIMLARI YENEMEDİ

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk 6 sırayı paylaşan hiçbir takımı mağlup edemedi.

İşte o maçlarda alınan sonuçlar;

  • Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
  • Fenerbahçe 2-2 Samsunspor
  • Fenerbahçe 1-1 Eyüpspor
  • Fenerbahçe 2-2 Göztepe
  • Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş

SON 4 MAÇTA ÇÖKTÜ

Öte yandan Jose Mourinho'nun ekibi, tüm kulvarlarda oynadığı son 4 maçta sadece bir kez galip geldi.

Fenerbahçe'nin son 4 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

  • Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş
  • Fenerbahçe 0-2 Athletic Bilbao (UEFA Avrupa Ligi)
  • Fenerbahçe 3-1 Başakşehir
  • Fenerbahçe 1-1 Eyüpspor
Fenerbahçe yönetimi toplandı: Mourinho ille yollar ayrılıyor mu?

İsmail Kartal, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe yönetimi toplandı: Mourinho ille yollar ayrılıyor mu? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Yılmaz:
    Bu saatten sonra şampiyon belli kralı gelse ne yazar heyecan bitti şampiyon ortada ismail kartalın bedduasını aldınız 6 1 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Tıpış tıpış ödeyin bakayım Tazminatörün tazminatını.. 6 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Defolup Gidin Sizde Öyle 4 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Yapılacak tek şey Eski TFF başkanı boylockcu fetocu başkanın hakemler ile devam etmemesidir. Tek bir maça dahil bu mevcut hakem kadrosu ile çıkmamalı. Yanancı hakem gelmelidir 2 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    morinyo feneri yolmadan gitmez kurnaz tilki kendini kovdurmanın peşinde aziz Yıldırım ın parmağı var işin içinde 3 1 Yanıtla
  • Sefer tolun:
    Morinhoa Bi sorun bakalım o gerçekten FENERBAHÇE, de kalamak istiyorum İstemiyor Adam beni kovun mangırlatomı elime sayin ben gidim derdinde ama bu yönetim halen adma yapışmış bırakmıyo ya anlamadınız adam isteksiz adam par derdinde oyuncuları kendi mevkilleride biler oynatmıyor gitmek istiyo zaten par için gelmişti Tazminatı alıp tüymek anlamıyorsunuz Bi cacık olmaz bu takımdan 3 1 Yanıtla
  • ercan karataş:
    ne gerek vardı İsmail Kartalı göndermeye 3 1 Yanıtla
  • astronot marslı:
    ferhat ve duzgun adam 0 0 Yanıtla
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