Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, yeni transferi Youssef En-Nesyri için La Liga ekibi Sevilla'ya 19,5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen Faslı yıldız, Sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladı.

25.07.2024 12:48  Güncelleme: 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri transferinin detaylarını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Sevilla'ya 8 taksitte 19,5 Milyon euro ödeneceği duyuruldu.

TÜRKİYE'DEKİ EN PAHALI TRANSFER

Fenerbahçe'nin Sevilla'ya ödeyeceği rakam, bir Türk takımının gerçekleştirdiği en pahalı transfer olarak kayıtlara geçti. Kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan 27 yaşında Faslı golcünün, sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Youssef En-Nesyri'ye 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

20 GOL 3 ASİST KAYDETTİ

Faslı santrafor, geride kalan sezonda Sevilla ile 41 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor, 20 gol atıp 3 asist yaptı.

Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı

Fenerbahçe, La Liga, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • Murat Çoker: hahahaha batsuaiden farksz adam golde sorunu yoktu ki bunların zaten atiyor smdi tutmama ihtimali beni cok gulduruyor 56 59 Yanıtla
    Ercan Karatas: Tamam da sanane dertmi oldu sana 51 26
  • Murat denizli: borçlar külüplere değil yönetici ve baskanlara kalmalı yoksa yürk futbolu batar gider 82 2 Yanıtla
  • Fatih Kahraman: Arda bedavaya gitmiş. 70 2 Yanıtla
  • ferhat eser: yazık oluyor ezeli rakibimiz fenerbahçeye bir Beşiktaşlı olarak üzüldüm 32 28 Yanıtla
    Ercan Karatas: Boşver sen üzülme kendi takımına üzül :) 31 9 ferhat eser: TL'Ye çevirdiğinde 643 milyon Lira yapıyor kardeşim yinede siz bilirsiniz 15 6
  • Emirhan Uslu: Gruplara kalırsak parayı telafi edebiliriz 31 22 Yanıtla
    Alparslan: luganoyu zor geçtin 8 5 Mehmet Aytekin: Geçemedi daha:) 4 3
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

12:48 Türk futbol tarihine geçti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı
11:36 Erdoğan “Tahsil edin“ talimatı vermişti Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
11:17 İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 13 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 13 zam
11:07 Aman Erdoğan görmesin Elon Musk, Netanyahu’yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı
10:04 Taslak metnine ulaşıldı ABD’deki Eylem Tok, Türkiye’ye iade edilecek Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek
13:37 Taksiciler Odası Başkanı’ndan İBB’ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız Taksiciler Odası Başkanı'ndan İBB'ye zam tepkisi: Bu maliyetlerle kontak kapatırız
12:33 Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı Gözler eşi Ben Affleck’i aradı Jennifer Lopez muhteşem bir partiyle 55. yaşını kutladı! Gözler eşi Ben Affleck'i aradı
11:37 Bollywood’un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi Bollywood'un en ünlü oyuncusu Sara Ali Khan, uçakta üzerine meyve suyu döken hostesi itekledi
11:08 Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu Denizde dalgıç elbiseli bir erkek cesedi bulundu
11:06 ABD kongresinde Netanyahu’ya tepki gösteren tek üye Herkes kim olduğunu merak etti ABD kongresinde Netanyahu'ya tepki gösteren tek üye! Herkes kim olduğunu merak etti
11:06 Paris Olimpiyatları’nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı Paris Olimpiyatları'nda büyük olaylar çıkarmayı planlayan Rus ajan, tutuklandı
11:06 Yine yaptı yapacağını Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti Yine yaptı yapacağını! Yıldız Tilbe onlarca hayranının karşısında elbisesini kestirtti
10:51 Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 14:09:46. #1.13#
SON DAKİKA: Türk futbol tarihine geçti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için ödenen bonservis bedelini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement