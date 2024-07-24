Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, transferi için yoğun çaba sarf ettiği Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertli takım için yola çıkan yıldız futbolcu, sağlık kontrolleri ve imza için bugün saat 14.50'de İstanbul'da olacak.

24.07.2024 11:33  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE'DEN NESYRI PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak teknik direktör Jose Mourinho üzerinden En-Nesyri'nin gol sevincine gönderme yaptı ve transferi duyurdu.

İşte o paylaşım;

İSTANBUL'A GELİYOR

27 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirecek olan özel jet havalandı. Faslı golcü, bugün saat 14.50'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapacak. En-Nesyri, İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak. Kulüplerin anlaşmasının ardından En-Nesyri, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Böylelikle Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak. sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve dünya futbol basınında da geniş yer bulan bu imza Türk futbol tarihine de geçecek.

KARİYERİ

Son olarak 5 sezondur İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen En-Nesyri, çıktığı 196 maçta 73 gole imza attı. 27 yaşındaki futbolcu geçen sezonu ise 20 golle tamamladı. En-Nesyri, İspanya'da Sevilla dışında Leganes ve Malaga formaları da giydi. Faslı forvetin milli formayla ise 60 maçta 17 golü bulunuyor..

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP\'a bildirdi

Fenerbahçe, İstanbul, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ender Kervancıoğlu: Guiza 2 21 27 Yanıtla
    Ferudun Ozmen: Nerden vardın bu kanıya rakip takım taraftarı olarak mı. 27 8
  • Erbay Mercan: umarım başarılı olur 28 11 Yanıtla
  • BEYHAN HİLALOĞLU: En iyi transferimizi yaptık 27 7 Yanıtla
  • Ankara null: lig bitincemi gelecekmis 7 25 Yanıtla
    Ferudun Ozmen: Büyük ihtimalle rakip takım taraftarı sın o kadar kolaysa transfer yapmak kendi takımının transferlerini takip et. 17 5
  • MUHAMMED EBZAL: Edin dzeko bunu yedek bırakacak gibi 13 4 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Paraya bak hele . Avrupa’da başarı gelmeyecekse adamın bonservis artı bir yıl maliyeti 25 milyon Euro paraya bak neredeyse 1 milyar lira 9 4 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: konferans ligi için hazırlık yapıyor kuşlar. 6 7 Yanıtla
    Salih Akinci: Şampiyonlar liginden kophenagen a yenilip , Prag’dan 4 yemeye de hazırlanıyor olabilir aslan parçaları. 12 4
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

12:58 Erdoğan: Türkiye’de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
11:33 Plajı savaş alanına çeviren iddia Linçten cankurtaranlar kurtardı Plajı savaş alanına çeviren iddia! Linçten cankurtaranlar kurtardı
11:30 Babasından sonra o da ayrıldı Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar’a veda etti Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 13:30:10. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement