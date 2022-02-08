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Mert Hakan 5 maç sonra 11'de - Son Dakika

Mert Hakan 5 maç sonra 11'de

08.02.2022 20:31
Mert Hakan 5 maç sonra 11'de

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sonrasında 5 maçın ardından 11'de yer buldu.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sakatlığı sonrasında 5 maçın ardından 11'de yer buldu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, 5 maç sonra ilk 11'de şans buldu. 27 yaşındaki futbolcu, ligde son olarak Adana Demirspor karşısında ilk 11'de oynamıştı. Söz konusu maçın ardından sakatlanan Mert Hakan, Fraport TAV Antalyaspor, Altay ve Demir Grup Sivasspor maçlarında yer alamamıştı. Sarı-lacivertli orta saha, ligde son maçta Medipol Başakşehir'e karşı ise son bölümde oyuna girmişti - İSTANBUL

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İsmail Kartal, Kayserispor, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mert Hakan 5 maç sonra 11'de - Son Dakika Spor


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