Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı

07.05.2022 11:30
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun (YDK) Olağan Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun (YDK) Olağan Toplantısı başladı.

Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı.

Fenerbahçe'nin kurulduğu günden bu yana aldığı 28 Lig Şampiyonluğu Kupası, gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na getirildi. Fenerbahçe müzesinde yer alan kupalar, Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda sergilendi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, toplantıda yaptığı açıklamada, camianın girdiği tüm badirelerden alnının akıyla çıktığını ifade ederek,  "Fenerbahçe'nin ruhunda, karakterinde yılgınlığa asla yer yoktur. Çok iyi biliyoruz ki bundan önce olduğu gibi bundan sonrada camiamız her türlü tahrik girişimlerine, saldırılara maruz kalacaktır. Dünkü başarılı basın toplantısında Başkanımız Ali Koç'un altını çizerek vurguladığı gibi, bu girişimde bulunacaklar şunu çok iyi bilmelidir; Fenerbahçe bundan böyle her türlü saldırıya karşı birlik, bütünlük içinde kararlılıkla mücadele ederek alnının akıyla güçlenerek çıkacaktır. Geçtiğimiz günlerde camiamıza karşı büyük bir provokasyon sergilenerek 2010-2011 şampiyonluk kupamız sorgulanmak istenmiş ve kulübümüzün simgesi gafillerce bir tüfek namlusunun üstüne yerleştirilerek takım otobüsümüzün azmettiricileri işaret edilmiştir. Kupamız hain fetönün kumpasına uğramış, takımına moral vermek için 10 Temmuz 2011 günü en zor şartlarda Topuk Yaylası'na varan ve antrenman sahasını dolduran Fenerbahçe taraftarının alın terindedir. Şaşkınlık içinde olup bitenleri izleyen, dağılmak yerine kenetlenen futbolcuların emekleri ve gözyaşlarındadır" dedi.

- İstanbul
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
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Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk kupası divan toplantısında

Fenerbahçe Spor Kulübü, Divan Kurulu, Uğur Dündar, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı - Son Dakika


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