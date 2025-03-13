Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek\'in bonservisini belirledi

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerine titrediği ve performansıyla Avrupa devlerini peşine takan Yusuf Akçiçek için harekete geç ve maaşına dev bir zam yapmak için harekete geçmişti. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki stoperin bonservis bedelini de belirledi.
Genç yıldızın Haziran 2028'ye kadar olan sözleşme süresi, ciddi bir zamla birlikte uzatılacak. Şu anda 1 milyon TL ücret alan Yusuf'un maaşını 10 milyon TL'ye çıkartacak olan sarı-lacivertliler, kontratını da 2030'a kadar yapacak.
Yusuf Akçiçek'i gelecek sezon da takımda tutmak isteyen Fenerbahçe, genç futbolcuyu Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkarıp oyuncudan daha fazla bonservis geliri elde etmenin planlarını yapıyor. Öte yandan sarı-lacivertliler, Yusuf'un bonservisini de belirledi. Yönetimin 19 yaşındaki stoperden en az 40 milyon euro bonservis geliri beklediği öğrenildi.
Transferin 40 milyon euroya gerçekleşmesi halinde Yusuf Akçiçek, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. Öte yandan Yusuf Akçiçek bu rakam ile en çok bonservis ödenen Türk futbolcu rekorunu da Arda Turan'ın (34 milyon euro) elinden alacak.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz gün genç stoperle ilgili açıklama yapmış ve "Yusuf Akçiçek için sözlü konuştuk. İngiltere Premier League'den bir takımın sportif direktöründen mesaj geldi Anderlecht maçından sonra 'Şu an 20 milyon oldu' diye. Bizim satmayı düşündüğümüz bir oyuncu değil" ifadelerini kullanmıştı.
Yusuf Akçiçek, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıktı ve 850 dakika sahada kaldı. Yusuf, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
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