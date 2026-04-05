Fenerbahçe\'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz

Futbol dünyasını sarsan bahis soruşturması kapsamında bir süredir tutuklu yargılanan Fenerbahçeli tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, özgürlüğüne kavuşmasının hemen ardından takımını yalnız bırakmadı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE TRİBÜNDE YER ALACAK

3 Nisan Cuma günü tahliye edilen başarılı orta saha oyuncusu, ayağının tozuyla bu akşam oynanacak dev Beşiktaş derbisinde tribündeki yerini alacak. Yaşanan hukuki sürecin ardından yeşil sahalara dönmek için gün sayan Yandaş, kritik derbi öncesi takım arkadaşlarına moral aşılamak için stadyuma geliyor.

Soruşturma sürecinde takımdan uzak kalan Mert Hakan’ın, tahliye kararının ardından teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelmişti. Henüz maç kadrosunda yer alabilecek fiziksel hazırlıkta olmasa da, kaptanlık sorumluluğuyla hareket eden futbolcu, dev maçta Ülker Stadyumu’nun atmosferinde arkadaşlarına tribünden destek verecek.

TARAFTARIN İLGİSİ BEKLENİYOR

Hukuki sürecin ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkacak olan Mert Hakan Yandaş'ın, sarı-lacivertli tribünler tarafından nasıl karşılanacağı ise merak konusu. Fenerbahçe yönetimi ve taraftar gruplarının, zorlu süreçten geçen oyuncularına destek mesajları vermesi bekleniyor.

DEV MAÇ BU AKŞAM SAAT 20.00'DE

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bu akşam saat 20:00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak.