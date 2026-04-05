Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

05.04.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolda bahis soruşturması nedeniyle tutuklu yargılanmasının ardından 3 Nisan Cuma günü tahliye edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş derbisinde takım arkadaşlarına tribünden destek verecek.

Futbol dünyasını sarsan bahis soruşturması kapsamında bir süredir tutuklu yargılanan Fenerbahçeli tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, özgürlüğüne kavuşmasının hemen ardından takımını yalnız bırakmadı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE TRİBÜNDE YER ALACAK

3 Nisan Cuma günü tahliye edilen başarılı orta saha oyuncusu, ayağının tozuyla bu akşam oynanacak dev Beşiktaş derbisinde tribündeki yerini alacak. Yaşanan hukuki sürecin ardından yeşil sahalara dönmek için gün sayan Yandaş, kritik derbi öncesi takım arkadaşlarına moral aşılamak için stadyuma geliyor.

Soruşturma sürecinde takımdan uzak kalan Mert Hakan’ın, tahliye kararının ardından teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelmişti. Henüz maç kadrosunda yer alabilecek fiziksel hazırlıkta olmasa da, kaptanlık sorumluluğuyla hareket eden futbolcu, dev maçta Ülker Stadyumu’nun atmosferinde arkadaşlarına tribünden destek verecek.

TARAFTARIN İLGİSİ BEKLENİYOR

Hukuki sürecin ardından ilk kez kamuoyu önüne çıkacak olan Mert Hakan Yandaş'ın, sarı-lacivertli tribünler tarafından nasıl karşılanacağı ise merak konusu. Fenerbahçe yönetimi ve taraftar gruplarının, zorlu süreçten geçen oyuncularına destek mesajları vermesi bekleniyor.

DEV MAÇ BU AKŞAM SAAT 20.00'DE

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bu akşam saat 20:00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 07:17:58. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.