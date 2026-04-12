Fenerbahçe\'den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında 2 puanlık kayıp yaşadı.
Bu sonuçla birlikte puanını 68'e çıkaran sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye düştü.
Ligde ikinci sıradaki Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği Kocaelispor maçının hemen ardından bir paylaşım yaparak taraftarlarına seslendi.
Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kadıköy’de, deplasmanda, sokakta hep beraber son ana kadar İnan Fenerbahçe!" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım kısa süre içerisinde taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?