Fenerbahçe\'den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray, sahasında ağırladığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında 2 puanlık kayıp yaşadı.

ZİRVEDE YARIŞ KIZIŞTI

Bu sonuçla birlikte puanını 68'e çıkaran sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2'ye düştü.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Ligde ikinci sıradaki Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği Kocaelispor maçının hemen ardından bir paylaşım yaparak taraftarlarına seslendi.

''İNAN FENERBAHÇE!''

Sarı lacivertlilerin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Kadıköy’de, deplasmanda, sokakta hep beraber son ana kadar İnan Fenerbahçe!" ifadelerine yer verildi. Bu paylaşım kısa süre içerisinde taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.