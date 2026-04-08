Fenerbahçe\'den taraftarına büyük bir jest daha

Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanı öncesi taraftarını sevindiren bir karara imza attı. Sarı-lacivertli yönetim, bilet fiyatlarında önemli bir indirime gitti.
Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Kayserispor deplasmanı için bilet fiyatı 3838 TL olarak açıklanmıştı. Fenerbahçe yönetimi, bu ücretin 2338 TL’lik kısmını karşılayacağını duyurdu.
Alınan karar sonrası deplasmana gidecek taraftarlar, maçı yalnızca 1500 TL ödeyerek izleyebilecek. Bu adım, taraftar desteğini artırmaya yönelik önemli bir hamle olarak değerlendirildi. Yönetimin aldığı bu karar, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından olumlu karşılandı.
