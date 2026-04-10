Fenerbahçe\'den yeni golcü açıklaması: Haziran ayında takımda

10.04.2026 21:24
Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, yeni golcü transferinin Haziran'da takıma katılacağını ve sezon başı kampına büyük ölçüde tamamlanmış bir kadroyla gitmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, CNBC-e'ye özel açıklamalarda bulanarak transfer planlarına konuştu. 

"MAAŞLAR DÜŞÜRÜLMELİ"

Futbol endüstrisi ile ilgili konuşan Ertan Torunoğulları, maaşların düşürülmesi gerektiğini dile getirerek "Futbol endüstrisi çok büyüdü. Biz kış döneminde yurt dışında çok kaldık, çok araştırma yaptık. Şu anda İngiltere hariç diğer tüm liglerde maaş ve bonservis düşürmeye doğru yol alınıyor. Kulüpler ekstra gelirleri olmadığı için maaşları ödemekte sıkıntı yaşıyorlar. 35 yıldır Hollanda'da yaşıyorum, bu sektörün içinden biri olarak, şu anda İngiltere hariç tüm ülkelerde özellikle belirli yaşa gelmiş oyuncularla ilgili maaş düşüşlerine gidiliyor. Arabistan ve Dubai'de de kaldık. Görüştüğümüz kulüp başkanları oldu. Onlar da artık büyük transferler yapmayacak, maaşlar ödemeyecekler. Öyle bir karar almışlar. Dünyada maaşlar gerçekten çok yükseldi özellikle ülkemizde. Şu anda bizim ülkemizde ödenene maaşlar, özellikle dört büyüklerin ödediği maaşları Avrupa'da İngiltere hariç hiçbir kulüp ödemiyor, büyük takımları saymıyorum. Maaş kotası getirmeliyiz, getiremezsek ekstra gelirler elde etmeliyiz. Getiremezsek inanın 3-5 yıl sonra Türkiye'de de maaşlar ödenmeyecek duruma gelecek." ifadelerini kullandı.

"ALIN DEMEKLE OLMUYOR"

Futbolcuların Türkiye'de daha fazla maaş istediklerini belirten Ertan Torunoğulları, "Bizim de buna çözüm bulmamız gerekiyor kulüp ve federasyon olarak. Futbolun marka değeri belli, televizyon gelirleri belli. Geçmişe göre düşmüşüz. Ekstra gelirler yapamazsak zaten ödeyemeyiz. Bütün kulüpler için geçerli bu. Örneğin transfer görüşmesine gidiyoruz, alın diyor vatandaş. Alın demekle olmuyor. Almanya'da 2 milyona oynayan insan Türkiye'ye gelince net 5 milyon istiyor. Biz artık o yolu aşmışız. Hep birlikte, kararlı bir politika izleyip bunu düşürmemiz gerekiyor. Yoksa işimiz çok zor." dedi. 

''HAZİRAN KAMPINA YÜZDE 90 TAM KADRO İLE GİTMEK İSTİYORUZ''

Transfere değinen Ertan Torunoğulları, "Çok uzun düşünüyorum. Bizden önce de birçok yönetici arkadaşımız geldi, bizden sonra da gelecek. Transfer çalışmalarımı hiçbir zaman bitmez Fenerbahçe'de. Bizim de planlamamız var. Görüştüğümüz oyuncular da var. Mayısta değerlendirip, inşallah bir aksilik olmazsa haziran kampına yüzde 90 tam kadro ile gitmek istiyoruz." yanıtını verdi.

''FORVETLERLE GÖRÜŞÜYORUZ''

Son olarak golcü transferine de değinen Ertan Torunoğulları, "Görüşüyoruz. Çok iyi arkadaşlarla, forvetlerle görüşüyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa haziranda transferlerimiz olacak." dedi.

20:45
20:44
20:39
20:16
19:14
19:12
19:03
18:47
17:40
17:20
15:33
