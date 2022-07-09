Fenerbahçeli Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Biz Arap değiliz - Son Dakika
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Fenerbahçeli Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Biz Arap değiliz

09.07.2022 15:38

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Attila Szalai'nin paylaştığı İstanbul temalı video, sosyal medyada bazı kesimlerin tepkisini çekti. Macar futbolcunun videoda Arap kültüründen örneklere yer verdiği belirtilirken, kullanıcılar sosyal medyada yaptığı yorumlarda Türkiye'nin yanlış tanıtıldığını ifade etti. Szalai'nin paylaşımı için yapılan, "Bir tek deve eksik" ve "Biz Arap değiliz" yorumlarının fazlalığı dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin savunma hattında Kim Min-Jae ile birlikte en önemli isimlerden olan Attila Szalai, yaptığı İstanbul temalı paylaşımla sosyal medyada bir kesim insanı ayağa kaldırdı.

Fenerbahçeli Attila Szalai'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Biz Arap değiliz

"BİR TEK DEVE EKSİK"

Attila Szalai'nin özel olarak hazırlattığı videoda İstanbul'dan kesitler sunulurken, sosyal medyada kullanıcılar videoda Arap kültürünü temsil eden görüntüler kullanıldığını belirtti. Kısa sürede internette gündem olan Macar futbolcunun paylaşımına bir kesim insan büyük tepki gösterdi. Görüntülerde İstanbul'un yanlış tanıtıldığını belirten sosyal medya kullanıcıları, "Bir tek deve eksik" ve "Biz Arap değiliz" ifadelerinin kullandığı yorumlar yapıldı.

Fenerbahçeli Attila Szalai'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Biz Arap değiliz
Fenerbahçeli Attila Szalai'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Biz Arap değiliz
Fenerbahçeli Attila Szalai'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Biz Arap değiliz
Fenerbahçeli Attila Szalai'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Biz Arap değiliz
Fenerbahçeli Attila Szalai'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Biz Arap değiliz
Fenerbahçeli Attila Szalai'nin paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Biz Arap değiliz
YORUMLAR
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SON DAKİKA: Fenerbahçeli Attila Szalai'nin paylaştığı video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Biz Arap değiliz - Son Dakika
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