Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Tecrübeli hoca antrenman esnasında bir futbolcuyla çarpışması sonucu sekerek antrenmana devam etti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli futbolcu Jose Mourinho'yu sakatladı - Son Dakika
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