Fenerbahçeli futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe futbolcularının şahsi telefonlarına ve ailelerinin telefonlarına sistematik biçimde tehdit, hakaret ve küfür içerikli mesajlar atılmaya başlandı.
Bu durum üzerine harekete geçen futbolcuların ve kulübün avukatları durumu yakından takip ediyor. Atılan mesajlardaki tehditlerin çok ciddi boyutta olduğu ve konunun kısa süre içerisinde yargıya taşınacağı ifade edildi.
