Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Bursaspor'a 100 Bin TL Bağışladı - Son Dakika
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Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Bursaspor'a 100 Bin TL Bağışladı

Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Bursaspor\'a 100 Bin TL Bağışladı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, yetiştiği kulüp olan Bursaspor'a 100 bin TL bağışta bulundu. Bursaspor'un kampanyasına destek olan İsmail, alacağı olan bu miktarı kulübe bağışladı. Bursaspor Kulübü, İsmail Yüksek'in bağışını onayladı ve kendisine teşekkür etti. Ayrıca, Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu'nun da 1 milyon TL bağışta bulunduğu açıklandı.

10.06.2024 19:39
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İsmail Yüksek alt yapısından yetiştiği Bursaspor'un kampanyasına destek oldu. Bir dönem yeşil beyazlı formayı da giyen İsmail, alacağı olan 100 bin TL'yi bağışladı.

Bursaspor'un Yanındayım Kampanyasına destek yağmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek ise alt yapısından yetiştiği Bursaspor'u unutmadı. Tecrübeli futbolcu yeşil beyazlı kulüpten alacağı olan 100 bin TL'yi bağışladı.

Bursaspor Kulübü konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100.000 TL'lik alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz."

Bursaspor'a destekler gelmeye devam ederken Kulübü, Yanındayım Kampanyası'na Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu'nun 1 milyon TL bağışta bulunduğunu da açıkladı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Bursaspor'a 100 Bin TL Bağışladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Bursaspor'a 100 Bin TL Bağışladı - Son Dakika
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