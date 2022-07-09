Fenerbahçeli kadın voleybolcu Gizem Örge tatilden paylaştığı bikinili pozlarla sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Fenerbahçeli kadın voleybolcu Gizem Örge tatilden paylaştığı bikinili pozlarla sosyal medyayı salladı

09.07.2022 00:52

Fenerbahçe Opet'te forma giyen başarılı voleybolcu Gizem Örge, bu kez sosyal medyada paylaştığı tatil fotoğraflarıyla gündeme geldi. İzmir'de tatil yapan 29 yaşındaki güzel sporcunun yayınladığı bikinili pozlar, sosyal medyada beğeni topladı.

Voleybolda sezonun sona ermesiyle tatile çıkan Gizem Örge, adından söz ettirmeye devam ediyor. Örge tatilden paylaştığı bikini pozlarla sosyal medyayı salladı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Gizem Örge'nin paylaştığı bikinili pozlara hayranları binlerce beğeni yollarken çok sayıda da yorum geldi.

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR CAMİA"

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuşan Örge, "Benim için çok heyecan verici bir süreçti. Yeniliği canı gönülden istiyordum, bunun zamanının geldiğini de düşünüyordum. Büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir camia olduğunu hep söylerlerdi. Ben de bunu kendim gelip görmüş oldum. Bu nedenle fazlasıyla heyecan verici bir süreç olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

2022'DE EN İYİ LİBERO SEÇİLDİ

Gizem Örge Vakıfbank ile 2017 Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2016 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi ikinciliği ve 2016 Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi şampiyonluğu elde etti. Bireysel olarak Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 2016 ve 2022 sezonunda en iyi libero ödülünü almaya hak kazandı.

Fenerbahçeli kadın voleybolcu Gizem Örge tatilden paylaştığı bikinili pozlarla sosyal medyayı salladı
Fenerbahçeli kadın voleybolcu Gizem Örge tatilden paylaştığı bikinili pozlarla sosyal medyayı salladı
Fenerbahçeli kadın voleybolcu Gizem Örge tatilden paylaştığı bikinili pozlarla sosyal medyayı salladı
YORUMLAR
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Fenerbahçe, Gizem Örge, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli kadın voleybolcu Gizem Örge tatilden paylaştığı bikinili pozlarla sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçeli kadın voleybolcu Gizem Örge tatilden paylaştığı bikinili pozlarla sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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