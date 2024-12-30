Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika
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Spor

Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi ettiği sevgilisi Koprena Andjela'yı kucağına aldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Müldür'ün o anlarına takipçileri tarafından beğeni yağdı.

30.12.2024 11:18  Güncelleme: 11:25
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi ettiği ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Koprena Andjela ile birlikte tatilin tadını çıkarıyor.

BEĞENİ YAĞDI

Sevgilisini kucağına aldığı romantik anlarını sosyal medyadan paylaşan Müldür'ün o paylaşımları, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

İşte o paylaşımlar;

Fenerbahçeli Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı
Fenerbahçeli Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı
Fenerbahçeli Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı
Fenerbahçeli Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı
Fenerbahçeli Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı
Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı

Sosyal Medya, Mert Müldür, Fenerbahçe, Magazin, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Taner Ozkaya:
    ah ulan para sen nelere kadirsin 48 3 Yanıtla
  • Serkan Timur:
    Takım rezil durumda. Bu işlere ayırdığınız vaktin yarısını takıma ayirsaniz bu halde olmazdik. 27 11 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    Efendi çocuk 18 6 Yanıtla
  • erkan zengin:
    ben o kadar para kazansam tabiki kucağıma alirim 18 2 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Sanki top oynuyoda kazma herif 11 3 Yanıtla
  • Sedat Özkan:
    Türk futbolu nun neden hep gerilerde kaldığını millet anlasın artık 10 3 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    bunlarda hiç utanma kalmamış 9 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    bosanlama ramak kaldi yani 5 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    helal aslanım şimdi adam gibi oyna :) 3 2 Yanıtla
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