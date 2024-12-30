Süper Lig devi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, geçtiğimiz günlerde evlenme teklifi ettiği ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Koprena Andjela ile birlikte tatilin tadını çıkarıyor.
Sevgilisini kucağına aldığı romantik anlarını sosyal medyadan paylaşan Müldür'ün o paylaşımları, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
İşte o paylaşımlar;
Son Dakika › Spor › Mert Müldür evlenme teklifi ettiği sevgilisini kucağına aldı, pozlarına beğeni yağdı - Son Dakika
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