Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncularından Tarık Biberovic, Fenerbahçe'deki ve gelecekteki hayallerine dair konuştu. Biberovic, NBA'e gitmeyi hedeflediğini dile getirdi.
Milli oyuncu yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile EuroLeague'de şampiyon olup NBA'e gitmeyi istediğini söyleyerek, "Vicdanen rahat olmamın tek bir yolu var. Bu da Fenerbahçe ile THY EuroLeague'i kazanıp, NBA'e gitmek. Bu, benim hayalim. Bu şekilde gitmek en güzeli olur." sözlerini sarf etti.
Tarık Biberovic, dün akşam oynanan Paris Basket maçında kaydettiği 20 sayı ile EuroLeague kariyer sayı rekorunu kırdı. Maçtan sonra konuşan yıldız isim, ''Şu ana kadar 20 sayı atmamış olmam utanç verici'' dedi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli yıldız Biberovic'in hayali NBA - Son Dakika
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