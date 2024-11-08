Fenerbahçeli yorumcudan canlı yayında olay Galatasaray sözleri

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yorumcu Rıdvan Aksu'nun müsabaka öncesi sözleri sosyal medyada gündem oldu.
KRT TV'de yayınlanan Futbol Tayfa programının Fenerbahçeli yorumcusu Rıdvan Aksu canlı yayında maç skoru için yaptığı tahminde Tottenham için "inşallah 5 atar" ifadelerini kullandı.
Aksu, sözlerinin devamında "Galatasaray'ın bu seneki Avrupa maçlarında rakiplerini destekliyorum. Bu maçta da inşallah Tottenham 5 atar diyorum. Çünkü Galatasaray'ın sadece Avrupa maçları namuslu, şerefli insanlar tarafından yönetiliyor. 5-0 Tottenham kazanır diyorum" dedi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın karşılaşmayı güzel futbolla 3-2 kazanmasının ardından galibiyetin coşkusunu yaşadı. Ayrıca Rıdvan Aksu'nun karşılaşma öncesindeki sözleri sosyal viral oldu ve payalaşım rekorları kırdı.
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