Fenerbahçeli yorumcudan canlı yayında olay Galatasaray sözleri

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yorumcu Rıdvan Aksu'nun müsabaka öncesi sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"TOTTENHAM İNŞALLAH 5 ATAR"

KRT TV'de yayınlanan Futbol Tayfa programının Fenerbahçeli yorumcusu Rıdvan Aksu canlı yayında maç skoru için yaptığı tahminde Tottenham için "inşallah 5 atar" ifadelerini kullandı.

"SADECE AVRUPA MAÇLARI NAMUSLU ŞEREFLİ İNSANLAR TARAFINDAN YÖNETİLİYOR"

Aksu, sözlerinin devamında "Galatasaray'ın bu seneki Avrupa maçlarında rakiplerini destekliyorum. Bu maçta da inşallah Tottenham 5 atar diyorum. Çünkü Galatasaray'ın sadece Avrupa maçları namuslu, şerefli insanlar tarafından yönetiliyor. 5-0 Tottenham kazanır diyorum" dedi.

GALİBİYET SONRASI VİRAL OLDU

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın karşılaşmayı güzel futbolla 3-2 kazanmasının ardından galibiyetin coşkusunu yaşadı. Ayrıca Rıdvan Aksu'nun karşılaşma öncesindeki sözleri sosyal viral oldu ve payalaşım rekorları kırdı.