Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olduğu Manchester United'da istediği forma şansını bulamayan milli kalecimiz Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor.
Daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isteyen Altay, Manchester United yönetimine bu durumu iletti ve kolaylık istedi. Prensip olarak Beşiktaş ile anlaşmaya varan Altay Bayındır, 3 yıllık sözleşmeye "Tamam" dedi. EURO 2024 sonrası resmiyete dökülmesi beklenen bu transfer haberi için İngiliz basını da detayları paylaştı.
Beşiktaş yönetiminin Altay Bayındır için 5 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonuslar içeren bir paket hazırladığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Altay ile sezon biter bitmez anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeliler çıldıracak! Altay Bayındır, Beşiktaş ile anlaştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (26)