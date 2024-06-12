Fenerbahçeliler çıldıracak! Altay Bayındır, Beşiktaş ile anlaştı

Spor

Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olduğu Manchester United'da istediği forma şansını bulamayan milli kalecimiz Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor.

3 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI

Daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isteyen Altay, Manchester United yönetimine bu durumu iletti ve kolaylık istedi. Prensip olarak Beşiktaş ile anlaşmaya varan Altay Bayındır, 3 yıllık sözleşmeye "Tamam" dedi. EURO 2024 sonrası resmiyete dökülmesi beklenen bu transfer haberi için İngiliz basını da detayları paylaştı.

5 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetiminin Altay Bayındır için 5 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonuslar içeren bir paket hazırladığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Altay ile sezon biter bitmez anlaşmaya vardığı öne sürüldü.