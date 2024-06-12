Fenerbahçeliler çıldıracak! Altay Bayındır, Beşiktaş ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçeliler çıldıracak! Altay Bayındır, Beşiktaş ile anlaştı

Geniş Video İzle

İngiliz devi Manchester United'da beklediği forma şansını bulamayan milli kaleci Altay Bayındır, Süper Lig devi Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağladı. EURO 2024 sonrası resmiyet kazanması beklenen transfer için Beşiktaş'ın 5 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonuslar içeren bir paket hazırladığı iddia edildi.

12.06.2024 11:28  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den büyük umutlarla transfer olduğu Manchester United'da istediği forma şansını bulamayan milli kalecimiz Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor.

3 YILLIK ANLAŞMAYA VARDI

Daha fazla forma giyebileceği bir takıma transfer olmak isteyen Altay, Manchester United yönetimine bu durumu iletti ve kolaylık istedi. Prensip olarak Beşiktaş ile anlaşmaya varan Altay Bayındır, 3 yıllık sözleşmeye "Tamam" dedi. EURO 2024 sonrası resmiyete dökülmesi beklenen bu transfer haberi için İngiliz basını da detayları paylaştı.

5 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetiminin Altay Bayındır için 5 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonuslar içeren bir paket hazırladığı aktarıldı. Siyah-beyazlıların, Altay ile sezon biter bitmez anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Fenerbahçeliler çıldıracak! Altay Bayındır, Beşiktaş ile anlaştı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Manchester United, Altay Bayındır, Fenerbahçe, Beşiktaş, Altay, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeliler çıldıracak! Altay Bayındır, Beşiktaş ile anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Serkan IŞIK: Bir Beşiktaşlı olarak ben çıldırdım, Altay bayındır ne yaaa 47 16 Yanıtla
    ferhat eser: fenerliler kuduruyor hahahaha:)))))))) 19 28 Ozkan Otu: Hayırlı olsun enazından oynayacak Türkiye İcin ıyı olur 21 3 Ali Arslan: Ya niye çıldıralim, BJK şerefli rakibimiz hayırlı olsun 10 5 Galatasaray Spor kulübü: Kuşlar kendi aralarında anlaşır aslanlar hepsini dağıtır 1 1
  • said örücü: mert'in yedeği olacak, beşiktaşta yedek oturacağıma M.united da yedek otururum. 26 15 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Niye çıldırsın …. 27 3 Yanıtla
  • ferhat eser: Altay 30 milyon BEŞİKTAŞLIYA hayırlı uğurlu olsun 14 16 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: 30 bin diyecektin yanlış yazmışsın 1 0 Ankara null: sarhos bu yaa 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

22:26 Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
21:54 Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım Kız kardeşini sınıfta bırakan öğretmene yumruk atan saldırgan tutuklandı: Sinirle bir kez yumruk attım
21:00 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
19:43 Bahçeli’nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti’den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz
17:13 Bahçeli’nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü
22:42 Anadolu Efes’i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu Anadolu Efes'i 3-1 yenen Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi şampiyonu oldu
21:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Kralı Felipe ile Görüştü
21:04 Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi davasında polislerin beraat etmesine tepkiler gecikmedi
21:02 İmzaların atılması an meselesi Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş’tan ayrılıyor İmzaların atılması an meselesi! Gedson Fernandes, dudak uçuklatan bonservisle Beşiktaş'tan ayrılıyor
20:29 Bu haber hayranlarını üzecek Lionel Messi’den beklenmedik emeklilik kararı Bu haber hayranlarını üzecek! Lionel Messi'den beklenmedik emeklilik kararı
20:04 İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler iş bıraktı, ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 23:36:25. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçeliler çıldıracak! Altay Bayındır, Beşiktaş ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement