Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray\'ı takip etti

Kirker:

bir Galatasaray taraftarı olarak söylüyorum, gerek yok bu kadar aksiyona. bu yıl biz şampiyon olduk seneye yine biz şampiyon oalacağız. belki 45 yıl sonra siz şampiyon olursunuz oda zor gözüküyor. en iyisi siz feneri bırakın :))))))