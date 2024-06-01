Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu - Son Dakika
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Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anıtkabir ziyaretinin ardından transfer dönemi ve Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesini değerlendirdi. Özbek, "Jose Mourinho, çok önemlisi birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki, bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Onun için yüksek maliyetli, bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez" dedi.

01.06.2024 16:00  Güncelleme: 16:12
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anıtkabir'de yaptığı açıklamada transfer dönemini ve Fenerbahçe'nin Jose Mourinho anlaşmasını değerlendirdi.

"BİZ HAZIRIZ"

Gelecek sezon yapılanmaları hakkında konuşan Özbek, "Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynayacağız, onun hazırlıkları çok önceden yapılıyordu. Maalesef yarış iki takım içerisinde geçti. Çok önceden Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımlar belliydi. Onun için de hazırlıklarımız çok önceden başlamıştı. Şu anda transfer başlayacak, biz hazırız. İnşallah taraftarımızı mutlu edecek bir takım kurmak için çalışıyoruz. Lig de önemli. Ana hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak. İnşallah onun için gayret gösteriyoruz. Kimse merak etmesin biz hazırız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

"JOSE MOURINHO FARK ETMEZ

Öte yandan ezeli rakipleri Fenerbahçe ile ilgili "Fenerbahçe, Jose Mourinho'yu duyurdu. Siz bu transferi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Özbek, "Vallahi değerlendirmesini siz yapacaksınız. Jose Mourinho, çok önemlisi birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki, bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Onun için yüksek maliyetli, bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor. Hiç fark etmez. Galatasaray, Galatasaray'dır. Her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince, artık herkes mayısın kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır" dedi.

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek\'ten bomba Mourinho yorumu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Beyhan: FENERBAHÇE DEMEK TÜRKİYENİN EN BÜYÜK CAMİASI DEMEKTİR. NOKTA 19 52 Yanıtla
    Abuzer Kadayıf: Zırrrtttt Erenköy :)) 9 1 ferhat eser: abuzer gese büyük kulüp değildir 2 4 Koray ERDOGAN: Ne dedi ne dedi 4 0
  • Bulent Yucel: Kupa sayısında bile 3. Sıraya yerleşen bir fener türkiyenin 3. Büyük takımıdır 17 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Aynen hiç farketmez şampiyona saygı duyun 9 1 Yanıtla
    ferhat eser: hakemlerin el birliğiyle şampiyon yaptığı malum takım 1 2
  • ferhat eser: BEŞİKTAŞ VE DİĞERLERİ 1 5 Yanıtla
  • Beykozlu: Ne konuşuyor bu köfteci 2 2 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan: Haha adamımsın başkaaaan 2 0 Yanıtla

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