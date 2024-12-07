Taraftarlar ''gol'' diye ayağa kalktı: İşte dev derbiye damga vuran pozisyon - Son Dakika
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Spor

Taraftarlar ''gol'' diye ayağa kalktı: İşte dev derbiye damga vuran pozisyon

Taraftarlar \'\'gol\'\' diye ayağa kalktı: İşte dev derbiye damga vuran pozisyon

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 10. dakikasında Kaleci Mert'ten sıyrılarak boş kaleye vuruşunu yapan Dzeko'nun golünü Emirhan son anda çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü.

07.12.2024 19:35
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 10. dakikasında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.

TOP ÇİZGİDEN ÇIKTI

Edin Dzeko, kaleci Mert'ten sıyrılarak vuruşunu yaptı. Boş kaleye giden topu Emirhan son anda çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sürdü.

İşte o pozisyon;

Fenerbahçeliler gol diye ayağa kalktı: İşte dev derbiye damga vuran pozisyon
GÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Trendyol Süper Lig, Emirhan Topçu, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarlar ''gol'' diye ayağa kalktı: İşte dev derbiye damga vuran pozisyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ŞEHZADE MUSTAFA:
    Buz gibi gol gitti 10 26 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Takım Beşiktaş Ve Fenerbahçe Bir Numara Takım GS 17 18 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    yiyin birbirinizi kuşlar 13 10 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Siz buna futbol diyorsunuz ve üzerine gol mü değil mi falan diye tartışıyorsunuz. Size çok yazık :) Zavallı insanlar, zevkleriniz ve hobileriniz bile rantlara kurban haberiniz yok. 7 4 Yanıtla
  • Kara Bela:
    milli maçta kazma olur burda oynayacağı tuttu 2 3 Yanıtla
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