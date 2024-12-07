Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 10. dakikasında dikkat çeken bir pozisyon yaşandı.
Edin Dzeko, kaleci Mert'ten sıyrılarak vuruşunu yaptı. Boş kaleye giden topu Emirhan son anda çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü ve karşılaşma 0-0 beraberlikle sürdü.
İşte o pozisyon;
Son Dakika › Spor › Taraftarlar ''gol'' diye ayağa kalktı: İşte dev derbiye damga vuran pozisyon - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)