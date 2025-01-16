Fenerbahçeliler merakla bekliyordu: Talisca\'da bomba gelişme

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İşte Biden\'a \'Bu şaka mı?\' dedirten soru

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin aylardır transfer etmeye çalıştığı Anderson Talisca hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcu, Al-Nassr'la olan sorununu büyük ölçüde çözdü.

DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ

Fenerbahçe, Talisca transferi için hem oyuncu hem de Al-Nassr ile bir süre önce el sıkışmıştı. Öte yandan Talisca'nın Al-Nassr'dan olan alacaklarını istemesiyle transfer çıkmaza girmişti.

İMZAYI ATMASI AN MESELESİ

Milliyet'in haberine göre Brezilyalı yıldız, Al-Nassr'la olan problemini büyük ölçüde çözdü. Talisca'nın gelecek hafta son detaylar için Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturacağı ve ardından kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.