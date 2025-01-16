Fenerbahçeliler merakla bekliyordu: Talisca'da bomba gelişme - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçeliler merakla bekliyordu: Talisca'da bomba gelişme

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Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Anderson Talisca, Al-Nassr'la olan sorununu büyük ölçüde çözdü. Brezilyalı yıldız, alacaklarını istemesiyle çıkmaza giren transfer sürecinde önemli bir adım attı. Talisca'nın gelecek hafta son detaylar için Fenerbahçe yönetimiyle görüşeceği ve ardından sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

16.01.2025 10:31
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin aylardır transfer etmeye çalıştığı Anderson Talisca hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Brezilyalı futbolcu, Al-Nassr'la olan sorununu büyük ölçüde çözdü.

DÜĞÜM ÇÖZÜLDÜ

Fenerbahçe, Talisca transferi için hem oyuncu hem de Al-Nassr ile bir süre önce el sıkışmıştı. Öte yandan Talisca'nın Al-Nassr'dan olan alacaklarını istemesiyle transfer çıkmaza girmişti.

İMZAYI ATMASI AN MESELESİ

Milliyet'in haberine göre Brezilyalı yıldız, Al-Nassr'la olan problemini büyük ölçüde çözdü. Talisca'nın gelecek hafta son detaylar için Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturacağı ve ardından kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Fenerbahçeliler merakla bekliyordu: Talisca\'da bomba gelişme

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeliler merakla bekliyordu: Talisca'da bomba gelişme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Vahit Demirci:
    Galatasaray gibi hakemleri ayarla ne gerek var baba transfere 29 20 Yanıtla
  • Sener Demir:
    Ronaldoyu getirseniz bu saatten sonra kaderinizden kaçamazsınız. Şampiyon GALATASARAY 17 28 Yanıtla
  • Balan Guler:
    Ali Koç başkan fener şampiyon 13 23 Yanıtla
  • Hakan Taş:
    Boş transfer olur 5 17 Yanıtla
  • onur pari:
    Şu saçma sapan geliyor gidiyor Talisca haberlerinden Al Nassr kadar para kazandınız be yeter artık. 12 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    yalancının balon patladı 8 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    balonsaray 8taş şimdi düşünsün 3 3 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    bu ve abubakar parayi ilah yapmis futbolcular hicbisey olmqz bunlardan 2 1 Yanıtla
  • Sefa Kara:
    Dün bir haberde FB maaşının yüksekliği nedeniyle Taliscadan vazgeçtiği yazılmıştı, basının yalan haberlerinde bıktık artık. 0 0 Yanıtla
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