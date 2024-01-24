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''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor•
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i son dakika golüyle 1-0 yendi.
RAMS Başakşehir forması giyen eski Fenerbahçeli Deniz Türüç'ün saha içindeki agresif tavırlarına ise sarı-lacivertli taraftarlardan büyük eleştiri geldi.
Ferdi Kadıoğlu ile kısa süreli gerginlik yaşayan Deniz Türüç'e sarı-lacivertli taraftarlar resmen öfke kustu. Yıldız futbolcuya yapılan yorumlar arasında "Fener'den aldığın paralar haram zıkkım olsun" ifadeleri yer aldı.
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