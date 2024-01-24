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''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor - Son Dakika
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''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor

Fenerbahçe'nin deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 yendiği maça sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deniz Türüç damga vurdu. Mücadele boyunca agresif tavırlar sergileyerek Fenerbahçeli futbolcularla gergin anlar yaşayan Deniz'e sarı-lacivertli taraftarlardan büyük eleştiri geldi. Yıldız futbolcuya öfke kusan taraftarlar ''Fener'den aldığın paralar haram zıkkım olsun'' şeklinde yorum yaptı.

\'\'Haram zıkkım olsun\'\' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir\'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor
24.01.2024 - 23:47,  Güncelleme: 23:53
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir'i son dakika golüyle 1-0 yendi.

DENİZ'E TEPKİ YAĞIYOR

RAMS Başakşehir forması giyen eski Fenerbahçeli Deniz Türüç'ün saha içindeki agresif tavırlarına ise sarı-lacivertli taraftarlardan büyük eleştiri geldi.

"HARAM ZIKKIM OLSUN"

Ferdi Kadıoğlu ile kısa süreli gerginlik yaşayan Deniz Türüç'e sarı-lacivertli taraftarlar resmen öfke kustu. Yıldız futbolcuya yapılan yorumlar arasında "Fener'den aldığın paralar haram zıkkım olsun" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç'e öfke kusuyor: Haram zıkkım olsun
Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç'e öfke kusuyor: Haram zıkkım olsun
Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç'e öfke kusuyor: Haram zıkkım olsun
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR

Deniz Türüç, Başakşehir, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ''Haram zıkkım olsun'' Fenerbahçeliler RAMS Başakşehir'de forma giyen eski futbolcusuna öfke kusuyor - Son Dakika
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