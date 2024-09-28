Fenerbahçeliler sokakta: Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı istifaya çağırıyorlar - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçeliler sokakta: Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı istifaya çağırıyorlar

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Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç ve yönetimi için istifa yürüyüşü düzenliyor. İstanbul Valiliğine gönderilen yazıyla yürüyüş için izin talep eden taraftarlar, Valilikten çıkan onayın ardından Yoğurtçu Parkı'nda buluştu. Türkiye'nin birçok ilinden gelen taraftarlar, başkan Ali Koç ve asbaşkan Acun Ilıcalı'nın istifasını isteyerek protesto düzenledi.

28.09.2024 15:56  Güncelleme: 16:06
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Son olarak Kadıköy'deki derbide Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetimi için istifa yürüyüşü düzenliyor.

Fenerbahçeliler sokakta: Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı istifaya çağırıyorlar

ALİ KOÇ VE ACUN'U İSTİFAYA ÇAĞIRIYORLAR

Yoğurtçu Parkı'nda buluşan Fenerbahçeli taraftarlar, "Ali Koç istifa, Yönetim istifa" sloganları ile yürüyüş gerçekleştiriyorlar. İstanbul Valiliğine gönderdikleri yazıyla istifa yürüyüşü için izin talep eden taraftarlar, Valilikten çıkan onay ardından, Yoğurtçu Parkı'nda buluştular. Başkan Ali Koç ve yönetiminin istifasını isteyen taraftarlar, pankartlar açtılar.

Sarı lacivertlilerin önde gelen taraftar gruplarından biri olan Until The Grave (UTG), Kadıköy'de yer alan Yoğurtçu Parkı'nda toplandı. Türkiye'nin birçok ilinden gelen kişilerle birlikte protesto düzenleyen kalabalık, başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Fenerbahçeliler sokakta: Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı istifaya çağırıyorlar
Fenerbahçeliler sokakta: Ali Koç ve Acun Ilıcalı\'yı istifaya çağırıyorlar

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Son Dakika Spor Fenerbahçeliler sokakta: Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı istifaya çağırıyorlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • HKNYLDN:
    Bir Galatasaray 'lı olarak biz ali başhandan razıyıh 94 25 Yanıtla
    Murat Kanat:
    Fethullah eminden razımısın 1 0
  • ferhat eser:
    kimse 5sarayı iplemiyor aslında ali koçun vaad ettiği transferlerle gerçeklik arasındaki uçuruma tepkililer 47 69 Yanıtla
    Ankara null:
    tinerci burada hala 0 0
    Ali Arat:
    sanki senin fikrin cikta smzd 0 0
    GARİP DERVİŞ:
    küçük takımın küçük taraftarı gelmiş buraya ?? dokunmayın ağlar... 0 0
    Fatih Yıldız:
    Ferhat ananı seviyor musun 0 0
    Öner ÖNKOL:
    aaaa sen ortaya çıkmaya başladın mı. yakında sende çıkarsın böyle yürüyüşlere bunlar iyi günleriniz. 0 0
    Ümit Aytar:
    sen hala gaklaya biliyor musun ya 0 0
  • Mauro Sicardi:
    Eyvah uyanıyorlar 60 7 Yanıtla
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