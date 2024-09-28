Fenerbahçeliler sokakta: Ali Koç ve Acun Ilıcalı\'yı istifaya çağırıyorlar

Spor

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Son olarak Kadıköy'deki derbide Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetimi için istifa yürüyüşü düzenliyor.

ALİ KOÇ VE ACUN'U İSTİFAYA ÇAĞIRIYORLAR

Yoğurtçu Parkı'nda buluşan Fenerbahçeli taraftarlar, "Ali Koç istifa, Yönetim istifa" sloganları ile yürüyüş gerçekleştiriyorlar. İstanbul Valiliğine gönderdikleri yazıyla istifa yürüyüşü için izin talep eden taraftarlar, Valilikten çıkan onay ardından, Yoğurtçu Parkı'nda buluştular. Başkan Ali Koç ve yönetiminin istifasını isteyen taraftarlar, pankartlar açtılar.

Sarı lacivertlilerin önde gelen taraftar gruplarından biri olan Until The Grave (UTG), Kadıköy'de yer alan Yoğurtçu Parkı'nda toplandı. Türkiye'nin birçok ilinden gelen kişilerle birlikte protesto düzenleyen kalabalık, başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.