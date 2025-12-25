Fenerbahçelilerden Sadettin Saran'a destek! Stadın önünde toplandılar - Son Dakika
Fenerbahçelilerden Sadettin Saran'a destek! Stadın önünde toplandılar

25.12.2025 00:00
Fenerbahçelilerden Sadettin Saran\'a destek! Stadın önünde toplandılar
Fenerbahçeli taraftarlar, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a destek vermek için Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nun önünde toplandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

ÜÇ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Soruşturmayı yürüten Başsavcılık, Sadettin Saran'ın üzerine atılı suçları detaylandırdı. Soruşturma dosyasına giren ek delillere dayandırılan suçlamalar arasında uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu kullanma maddeleri yer aldı. Jandarma ekipleri, savcılığın talimatıyla Saran'ı gözaltına alarak işlemleri başlattı.

FENERBAHÇELİLERDEN SARAN'A DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a destek vermek için Kadıköy'deki Chobani Stadyumu'nun önünde toplandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Bilişim Hurda Bilişim Hurda:
    ALLAH ŞUURSUZCA BİRİNİ SAVUNACAK KADAR CAHİL ETMESİN KİMSEYİ 154 5 Yanıtla
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    fetonun ayaklarına kapan sen bosver bu isleri 2 5
  • Siyah Beyaz Aşk Siyah Beyaz Aşk:
    dün orada goymamız yetmemiş anlaşılan toplanmışlar bi daha istiyorlar hahhaha 48 6 Yanıtla
    Ugur6868 Ugur6868:
    piç kurusu seni 2 14
  • Xalo Osman Xalo Osman:
    Kim ne derse desin, adam uyuşturucu kullanmış, yok filmden etkilendik yok film izledik önceden hazırlanmış avukat savunmaları fasafiso, Karadenizdeki hamsi bile bunu yemez 36 1 Yanıtla
  • gezginler gezginler:
    kimse devletten daha büyük değildir, tam aksine devletin kanun ve nizamını göre yolda yürünecek , adalet hepimize lazım, saygılı başkanınızın varki bir hatası devlet bunu doğru yola sokacaktır islah etmesinde bi sakınca yok, şimdi dağılın 12 1 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    güzel g*tlüm koca g*tlüm al sana g*t 11 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
