Fenerbahçe\'nin, Galatasaray\'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe’nin Galatasaray’dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Genç forvet, Nottingham Forest maçı öncesi gerçekleştirilen son idmanda yer aldı.

TAKIMLA TANIŞTI

Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan Çağrı Hakan Balta’nın antrenmandaki istekli görüntüsü dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekipte genç oyuncunun kısa sürede adapte edilmesi hedefleniyor.

BONSERVİS DETAYLARI

Fenerbahçe’nin bu transfer için Galatasaray’a 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ödeyeceği, ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin sözleşmeye eklendiği belirtildi. Bu sezon Galatasaray U19 takımında 21 maçta forma giyen genç futbolcu 6 gol kaydetti. Teknik heyetin performansına göre Çağrı Hakan Balta’nın ilerleyen haftalarda maç kadrosunda değerlendirilmesi bekleniyor.