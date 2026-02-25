Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı - Son Dakika
Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe\'nin, Galatasaray\'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı
25.02.2026 11:49  Güncelleme: 11:52
Fenerbahçe\'nin, Galatasaray\'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe’nin Galatasaray’dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk antrenmanına çıktı; bonservis için 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ve yüzde 10 sonraki satış payı ödenecek.

Fenerbahçe’nin Galatasaray’dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Genç forvet, Nottingham Forest maçı öncesi gerçekleştirilen son idmanda yer aldı.

TAKIMLA TANIŞTI

Teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanışan Çağrı Hakan Balta’nın antrenmandaki istekli görüntüsü dikkat çekti. Sarı-lacivertli ekipte genç oyuncunun kısa sürede adapte edilmesi hedefleniyor.

BONSERVİS DETAYLARI

Fenerbahçe’nin bu transfer için Galatasaray’a 3-4 milyon TL yetiştiricilik bedeli ödeyeceği, ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesinin sözleşmeye eklendiği belirtildi. Bu sezon Galatasaray U19 takımında 21 maçta forma giyen genç futbolcu 6 gol kaydetti. Teknik heyetin performansına göre Çağrı Hakan Balta’nın ilerleyen haftalarda maç kadrosunda değerlendirilmesi bekleniyor.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • nazım arat nazım arat:
    Çağrı Hakan Balta geldiğin, yetiştirildiğin yeri çabuk unutmuş. Kendince mazeret uretmissindir. Cimbomun kimseye şahsi bir kini olmaz. Cimbom ahlakına ters düşen bursey yaptın ise o ayri 19 29 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin, Galatasaray'dan transfer ettiği Çağrı Hakan Balta ilk idmanına çıktı - Son Dakika
