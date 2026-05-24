Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

24.05.2026 21:22
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki yolu ve muhtemel rakipleri kesinleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki olası rakipleri netleşti. 

HEARTS YA DA GORNIK ZABRZE

Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İskoçya’nın Hearts veya Polonya’nın Gornik Zabrze takımlarından biriyle karşılaşacak.

3. ÖN ELEMEDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER

3. ön eleme turuna yükselmesi durumunda Fenerbahçe’nin rakibi; Belçika’dan Union St. Gilloise, Çekya’dan Sparta Prag, Hollanda’dan NEC Nijmegen ve 2. turdan gelecek olan (Sturm Graz/ Hearts/ Gornik Zabrze) takımlarından biri olacak.

PLAY-OFF RAKİPLERİ

Sarı-lacivertliler, play-off turuna çıkması halinde ise Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos’tan birinin de aralarında bulunduğu güçlü rakiplerden biriyle eşleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİ TAKVİMİ

2. Ön Eleme Turu 

Kura: 17 Haziran

Maçlar: 21-22 ve 28-29 Temmuz

3. Ön Eleme Turu 

Kura: 20 Haziran

Maçlar: 4-5 Ağustos ve 11 Ağustos

Play-Off Turu 

Kura: 3 Ağustos

Maçlar: 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Çok şaşırtıcı ama bu sefer rakipler çok zor değil. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
