Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi\'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki olası rakipleri netleşti.
Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İskoçya’nın Hearts veya Polonya’nın Gornik Zabrze takımlarından biriyle karşılaşacak.
3. ön eleme turuna yükselmesi durumunda Fenerbahçe’nin rakibi; Belçika’dan Union St. Gilloise, Çekya’dan Sparta Prag, Hollanda’dan NEC Nijmegen ve 2. turdan gelecek olan (Sturm Graz/ Hearts/ Gornik Zabrze) takımlarından biri olacak.
Sarı-lacivertliler, play-off turuna çıkması halinde ise Lyon, Bodo/Glimt ve Olympiakos’tan birinin de aralarında bulunduğu güçlü rakiplerden biriyle eşleşecek.
2. Ön Eleme Turu
Kura: 17 Haziran
Maçlar: 21-22 ve 28-29 Temmuz
3. Ön Eleme Turu
Kura: 20 Haziran
Maçlar: 4-5 Ağustos ve 11 Ağustos
Play-Off Turu
Kura: 3 Ağustos
Maçlar: 18-19 Ağustos ve 25-26 Ağustos
