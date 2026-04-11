Fenerbahçe\'ye kötü haber! Gelecek hafta oynayamayacak

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertlilere yıldız isminden kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın 25. dakikasında rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Bu sarı kartla birlikte ceza sınırında yer alan deneyimli oyuncu, gelecek hafta cezalı duruma düştü. Oosterwolde, ligin bir sonraki haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımının yanında olamayacak.
