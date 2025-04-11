Fenerium\'a giden yıldız futbolcu, kasaya geçip bütün hesabı ödedi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Murinho ile yaşadığı kriz sonrası fiziksel durumu ve formunda yükseliş gösteren Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'nin resmi satış mağazası Fenerium'da görüntülendi.

TARAFTARA TEK KURUŞ ÖDETMEDİ

Allan Saint-Maximin alışveriş yapan taraftarla fotoğraf çekildikten sonra güzel bir jest yaparak kulüp mağazasından alışveriş yapan taraftarların ücretlerini karşıladı.

Yaptığı bu özel jestle ilgili konuşan Allan Saint-Maximin, "Taraftarlar bana çok katkı sağlıyor. Onları çok seviyorum. Burada bu kadar insanı görmek beni çok mutlu ediyor. Herkesin benim kadar şanslı olmadığını biliyorum. Ben her zaman biraz geri vermek ve sevgimi göstermek isterim. Çocuklar ve onların kalpleri için iyi bir şey yapmak istedim. Hepimiz bugünün keyfini çıkaralım" dedi.