Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile ilk maçına çıktı - Son Dakika
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Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile ilk maçına çıktı

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Fenerbahçe'den İngiltere Premeir Lig ekibi Brighton'a transfer olan milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, 4. haftada Ipswıch Town ile oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında oyuna dahil olarak yeni takımıyla ilk maçına çıktı. İngiliz ekibindeki ilk antrenmanında sakatlanan Ferdi, 10 gün sahalardan uzak kalmıştı.

14.09.2024 20:09
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Brighton, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Ipswıch Town'ı konuk etti. İngiliz ekibinin Fenerbahçe'den transfer ettiği milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu da yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

68. DAKİKADA GİRDİ

Brighton ile çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan ve 10 gün sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 24 yaşındaki futbolcu, 68. dakikada Jack Hinshelwood'un yerine oyuna girdi ve İngiliz ekibinin formasını ilk kez sırtına geçirdi.

BERABERE KALDILAR

Premier Lig'de geride kalan 3 haftada Everton, Manchester United ve Arsenal ile karşı karşıya gelen Brighton, 7 puan toplamıştı. İngiliz ekibi, 4. haftada ise sahasında Ipswıch Town ile golsüz berabere kalarak puanını 8 yaptı. Brighton, bu maçlarda 6 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde ise 2 gol gördü.

Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile ilk maçına çıktı

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile ilk maçına çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Bilişim Hurda: Başarılı olacaktır inşallah. şikebahçe de heba oluyordu 9 39 Yanıtla
  • Çelikk: Vah Vahh ne beklersin 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile ilk maçına çıktı - Son Dakika
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