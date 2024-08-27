Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti - Son Dakika
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Spor

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti

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Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takıma gözyaşlarıyla veda etti. Milli futbolcu, açıklamasında ""Hem benim için hem kulübümüz için hem de taraftarlarımız için zor bir an ama hayatta bazen böyle şeyler olur. Yollarınızın ayrılması gerekebilir. Taraftarlarımıza her şey için teşekkür ediyorum. Kalbimdesiniz" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe de ferdi için duygusal bir mesaj paylaştı.

27.08.2024 22:27  Güncelleme: 22:34
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Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertlilere gözyaşlarıyla veda etti. Ferdi, tüm taraftara teşekkür ederek kalbinde olduklarını dile getirdi.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Yıldız isim yaptığı açıklamada, "Hem benim için hem kulübümüz için hem de taraftarlarımız için zor bir an ama hayatta bazen böyle şeyler olur. Yollarınızın ayrılması gerekebilir. Bu kadar büyük bir kulübe imza atmaktan dolayı çok mutlu ve gururluydum. Taraftarlarımıza her şey için teşekkür ediyorum. Kalbimdesiniz" ifadelerini kullandı. Ferdi, gözyaşları içerisinde veda mesajını tamamladı.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Instagram hesabından da bir paylaşım yapan Ferdi, "Beni her zaman Fenerbahçeli Ferdi olarak hatırlayın, hepinizi çok seviyorum… İlk günden itibaren kendimi evimde gibi hissettiren, üzerimde emeği olan başkanımıza, yöneticilerimize, hocalarıma, birlikte mücadele verdiğim takım arkadaşlarıma, çalışanlara ve büyük Fenerbahçe taraftarına sonsuz teşekkür ederim." notunu düştü.

FENERBAHÇE'DEN DE FERDİ'YE DUYGUSAL VEDA

Fenerbahçe de takımda unutulmaz izler bırakan Ferdi Kadıoğlu için duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"İZ BIRAKANLAR UNUTULMAZLAR; YOLUN AÇIK OLSUN FERDİ'MİZ

Bazı hikayeler özel olur, iz bırakır, unutulmazdır…

Çok da söze gerek yoktur bazen, bazı şeyleri anlatmak için.

Tıpkı onun 18 yaşında bu kapıdan girip milyonların sevgilisi oluşu gibi…

Parçası olduğu bu camia için milyonların birlikte söylediği bestelerin en nadide parçası Ferdi Kadıoğlu;

Formaya bağlılığı,

Armaya aidiyeti,

Fenerbahçe'ye saygısı,

Azmi,

Hırsı,

Duruşu ve her tavrıyla

"Fenerbahçe'nin kıymetli bir Ferdi…" oldu.

2018 yılında renklerimize geldiğin ilk andan itibaren,

Gerek U21 Takımımızda gerekse 20 Aralık 2018'de Giresunspor ile oynadığımız Türkiye Kupası maçının 77. dakikasında formamızı giydiği A Takımımızda,

Örnek bir futbolcu nasıl olur tanımının karşılığını verdi.

Terinin son damlasına kadar mücadele etti,

Fenerbahçe formasını giydiği her koşulda profesyonellik örneği sergiledi,

Fenerbahçeli çocuklara rol model oldu,

Kalplerimize kazındı, akıllarımızda yer etti…

Farklı pozisyonlarda görev alan ve oynadığı her bölgede formasının hakkını sonuna kadar veren Ferdi'miz,

Sarı Lacivert formamızla 200'ün üzerinde maça çıkarak 2 kez 'dalya' diyen en kıymetli parçalarımızdan biri olmayı başardı.

'İyi ki Fenerbahçe' dediği o günden bugüne milyonlarca gence örnek oldu.

Milli Takım tercihini Türkiye'mizden yana kullanarak bu ülkenin bir evladı olduğunu ve köklerinden kopmadığını, milyonlara gururla gösterdi!

Ve şimdi Ferdi'miz yuvasına veda ediyor…

2018 yılında geldiği evinden, bugün itibarıyla ayrılıyor, hayallerinin peşinde futbolun beşiğine gidiyor.

'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü' Fenerbahçemize verdiğin eşsiz hizmetler için,

Fenerbahçe'nin genlerinde var olan değerlerin bir parçası olduğu için,

Kulübümüzün en kıymetli parçası olan milyonlarca taraftarımıza yaşattığın sayısız sevinçler için sana sonsuz teşekkürler…

Unutma;

Fenerbahçe'de formaya saygı, armaya aidiyet duyanlar iz bırakırlar.

Ve iz bırakanlar asla unutulmazlar…

Atacağın her adımda yanında milyonlar var…

Başarılarınla gururlanacağız,

Sevgimiz, hep yanında olacak.

Yolun açık, şansın bol olsun!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ VE MİLYONLARCA TARAFTARI"

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe\'ye gözyaşlarıyla veda etti

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • FURKAN ARIKAN: Fener şampiyonluk yolunda çok önemli bir taşı kaybetti. Umarım levent mercan ferdiyi aratmaz. Fener ne kadar güçlü olursa rekabet o kadar güzel olur . Başarılar ferdi. (GS LİYİM) 21 3 Yanıtla
  • FURKAN ARIKAN: yolun açık Ferdi kadıoğlu. umarım Arda gibi dahada yükselirsin. darısı bizim takımdakilerin başına . gs yani 15 3 Yanıtla
  • Erkut Köse: Bir gs olarak çok beğendiğim bir futbolcu yolu açık olsun 8 0 Yanıtla
  • Mustafa Naz: verdigin emekler icin tskler.fb den kazandigin paralarin her kurusu helaldir.bazilari gibi yan gelip yatmadin biz senden raziyim allahta senden razi olsun 8 0 Yanıtla
  • Orçun Kömür: Beş kuruş etmez o fiyata satamazlar diğen gevşekler ortada yoklar 5 2 Yanıtla

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