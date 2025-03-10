Sezonu kapattığı söylenen Ferdi Kadıoğlu\'ndan haber var

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, Liverpool maçında sakatlanmış ve sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edilmişti. Sakatlığın operasyonsuz iyileşme göstermemesi sonrası milli futbolcu ameliyat olmuştu. Sezonu kapattığı iddia edilen Ferdi'nin sahalara dönüş tarihi netleşmeye başladı.

BU SEZON GERİ DÖNEBİLİR

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'den haftalardır formasından uzak kalan Ferdi'nin son durumuna ilişkin açıklama geldi. İngiliz basınında yer alan habere göre; Alman çalıştırıcı, "Tünelde küçük bir ışık görüyorum. Birkaç hafta önce umduğum kadar büyük değil ama küçük bir ışık var ve onun bu sezon geri dönme şansı hala var." ifadelerini kullandı. Hürzeler'in ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden sahalara dönebilmek için çok sıkı çalıştığını ifade ettiği aktarıldı.

FERDİ'NİN BRIGHTON RAKAMLARI

Ferdi Kadıoğlu, sezon başında Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olmuş ve bu rakamla Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey ile bu alanda Süper Lig rekorunun sahibi olmuştu. İngiliz ekibinde 8 maça çıkan Ferdi, 2 kez gol sevinci yaşadı. Milli yıldızın takımıyla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.