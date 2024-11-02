Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig\'de hesabı açtı

Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool ile Brighton Anfield'da karşı karşıya geldi. Konuk ekipte müsabakaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti.
Brighton, 14. dakikada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle Liverpool deplasmanında 1-0 öne geçti. Mitoma'nın çevirdiği topu önünde bulan Ferdi, gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşta sol direkten topu ağlarla buluşturdu.
Daha önce Lig Kupası'nda Wolverhampton'a attığı golle Brighton formasıyla ilk golünü atan Ferdi Kadıoğlu, Liverpool karşısında attığı golle de Premier Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca Premier Lig tarihinde Liverpool'a deplasmanda gol atan ikinci Türk oyuncu oldu. (Tuncay Şanlı Şubat 2008)
İşte o gol;
Liverpool, karşılaşmanın ikinci yarısında geri döndü. Arne Slot'un ekibi, 70. dakikada Cody Gakpo'nun attığı golle skora dengeyi getirdi. Liverpool, Muhammed Salah'ın 72'de attığı golle maçı 2-1'lik skorla kazandı. Brighton'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve takımının golünü atan Ferdi Kadıoğlu, 88 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 25 puana yükseldi. Brighton, 16 puanda kaldı.
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