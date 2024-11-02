Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig\'de hesabı açtı

Spor

Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool ile Brighton Anfield'da karşı karşıya geldi. Konuk ekipte müsabakaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti.

PERDEYİ FERDİ AÇTI

Brighton, 14. dakikada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle Liverpool deplasmanında 1-0 öne geçti. Mitoma'nın çevirdiği topu önünde bulan Ferdi, gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşta sol direkten topu ağlarla buluşturdu.

PREMIER LİG'DEKİ İLK GOLÜ

Daha önce Lig Kupası'nda Wolverhampton'a attığı golle Brighton formasıyla ilk golünü atan Ferdi Kadıoğlu, Liverpool karşısında attığı golle de Premier Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca Premier Lig tarihinde Liverpool'a deplasmanda gol atan ikinci Türk oyuncu oldu. (Tuncay Şanlı Şubat 2008)

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

LİVERPOOL GERİ DÖNDÜ

Liverpool, karşılaşmanın ikinci yarısında geri döndü. Arne Slot'un ekibi, 70. dakikada Cody Gakpo'nun attığı golle skora dengeyi getirdi. Liverpool, Muhammed Salah'ın 72'de attığı golle maçı 2-1'lik skorla kazandı. Brighton'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve takımının golünü atan Ferdi Kadıoğlu, 88 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 25 puana yükseldi. Brighton, 16 puanda kaldı.