Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı - Son Dakika
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Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig\'de hesabı açtı

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool deplasmanına giden Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki ilk golünü attı.

02.11.2024 18:36
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Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool ile Brighton Anfield'da karşı karşıya geldi. Konuk ekipte müsabakaya ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Ferdi Kadıoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti.

PERDEYİ FERDİ AÇTI

Brighton, 14. dakikada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle Liverpool deplasmanında 1-0 öne geçti. Mitoma'nın çevirdiği topu önünde bulan Ferdi, gelişine sağ ayağıyla yaptığı vuruşta sol direkten topu ağlarla buluşturdu.

PREMIER LİG'DEKİ İLK GOLÜ

Daha önce Lig Kupası'nda Wolverhampton'a attığı golle Brighton formasıyla ilk golünü atan Ferdi Kadıoğlu, Liverpool karşısında attığı golle de Premier Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca Premier Lig tarihinde Liverpool'a deplasmanda gol atan ikinci Türk oyuncu oldu. (Tuncay Şanlı Şubat 2008)

İşte o gol;

Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

LİVERPOOL GERİ DÖNDÜ

Liverpool, karşılaşmanın ikinci yarısında geri döndü. Arne Slot'un ekibi, 70. dakikada Cody Gakpo'nun attığı golle skora dengeyi getirdi. Liverpool, Muhammed Salah'ın 72'de attığı golle maçı 2-1'lik skorla kazandı. Brighton'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve takımının golünü atan Ferdi Kadıoğlu, 88 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Liverpool, ligde 25 puana yükseldi. Brighton, 16 puanda kaldı.

Ferdi Kadıoğlu, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de hesabı açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kenan KODALAK:
    TEBRİKLER FERDİ. YOLUN AÇİK OLSUN. SEMİH KILIÇSOYU Ne kadar cilalarla cilalasınlar parlamıyor.. adamın hamuru 8TAŞ olunca Adam çıkmıyor işte 49 15 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Benim yorumumun neresi sakıncalı göründü de yayınlanmadı. Diğer haberlerin altında millet birbirinin anasına bacısına sövüyorr hepsi yayında. Anlamıyorum bazen.Sadece futbolcuyu övdüm. 4 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    mac sonu gorursun golu 1 0 Yanıtla
  • Bay Pipo:
    Cansın can! 1 0 Yanıtla
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