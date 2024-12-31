Ferdi Kadıoğlu\'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı

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Gassallar ne kadar kazanıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Süper Lig devi Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij'ın babasının kim olduğu ortaya çıktı.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Milli futbolcunun evlilik hazırlığı yaptığı Vrij'in babası Dick Vrij'in Hollanda'da ünlü bir kafes dövüşçüsü olduğu öğrenildi. 1995'ten 2003'e kadar profesyonel bir yarışmacı olan Vrij, RINGS ve It's Showtime'da Ağır Sıklet kategorisinde yarıştı.

Ringdeki duruşuyla dikkatleri üzerine çeken Dick Vrij'in ayrıca lakabının Cyborg olduğu anlaşıldı. İkilinin aralarının ise çok iyi olduğu iddia ediliyor.