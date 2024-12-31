Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı - Son Dakika
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Spor

Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı

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Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij'in babasının ünlü kafes dövüşçüsü Cyborg olduğu ortaya çıktı.

31.12.2024 13:56  Güncelleme: 14:14
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Süper Lig devi Fenerbahçe'den 30 milyon euro karşılığında Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi Sera Vrij'ın babasının kim olduğu ortaya çıktı.

Ferdi Kadıolğlu'nun kayınpederi bakın kim çıktı

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Milli futbolcunun evlilik hazırlığı yaptığı Vrij'in babası Dick Vrij'in Hollanda'da ünlü bir kafes dövüşçüsü olduğu öğrenildi. 1995'ten 2003'e kadar profesyonel bir yarışmacı olan Vrij, RINGS ve It's Showtime'da Ağır Sıklet kategorisinde yarıştı.

Ferdi Kadıolğlu'nun kayınpederi bakın kim çıktı

Ringdeki duruşuyla dikkatleri üzerine çeken Dick Vrij'in ayrıca lakabının Cyborg olduğu anlaşıldı. İkilinin aralarının ise çok iyi olduğu iddia ediliyor.

Ferdi Kadıolğlu'nun kayınpederi bakın kim çıktı
Ferdi Kadıoğlu\'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı

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Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Akay kayhan:
    süper lig devi değil artık fb, 18 yaşında çocuklar bile fb nin şampiyonluğunu hatırlamıyor 22 10 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    keske adamında bır resmını koysadınız bulamadınız galiba 3 14 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Ferdi kıza yamuk yapma yoksa babası da seni yamultur. Nede olsa boksör:)) 12 4 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    yağız kördür:)) 5 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yalan haber .com 3 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Çok yakişmişlar bir birlerine 4 0 Yanıtla
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