İngiltere Premier Lig 2. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı Brighton'a uzatma anlarında 2-1 mağlup oldu.
Brighton'un golleri 32. dakikada Daniel Welbeck ve 90+5. dakikada Joao Pedro'dan geldi. Manchester'ın golü ise 60. dakikada Amad Diallo'dan geldi.
Erik ten Hag'ın öğrencilerinin rakip kaleye gönderdiği iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 34. Marcus Rashford'un, 70. dakikada ise Garnacho'nun kaydettiği goller ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Son Dakika › Spor › Ferdi'nin yeni takımı Manchester United'ı devirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (12)