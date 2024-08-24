Ferdi'nin yeni takımı Manchester United'ı devirdi - Son Dakika
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Ferdi'nin yeni takımı Manchester United'ı devirdi

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Premier Lig'in 2. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı Brighton, Manchester United'ı son dakika golüyle 2-1 yendi.

24.08.2024 17:23  Güncelleme: 17:52
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İngiltere Premier Lig 2. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı Brighton'a uzatma anlarında 2-1 mağlup oldu.

SON SANİYE GOLÜYLE YENİLDİLER

Brighton'un golleri 32. dakikada Daniel Welbeck ve 90+5. dakikada Joao Pedro'dan geldi. Manchester'ın golü ise 60. dakikada Amad Diallo'dan geldi.

Erik ten Hag'ın öğrencilerinin rakip kaleye gönderdiği iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 34. Marcus Rashford'un, 70. dakikada ise Garnacho'nun kaydettiği goller ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Ferdi\'nin yeni takımı Manchester United\'ı devirdi

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Son Dakika Spor Ferdi'nin yeni takımı Manchester United'ı devirdi - Son Dakika

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    Yorumlar (12)

  • Ender Kervancıoğlu: Allaaah yandık. Bundan sonra her gün arda güler haricinde ferdinin zorlama haberlerini okuyacaz 34 46 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Ferdi Kadıoğlu'ndan Premier League'de müthiş bir başlangıç. Manchester United galibiyetinde 1 gol ve 1 asiste imzasını attı. 19 55 Yanıtla
  • Çelikk: napalım 17 24 Yanıtla
  • Volkan Özer: Dünyanın en iyisi 150 milyon euro teklif alan Barış Alper haberleri yok mu 18 14 Yanıtla
  • Hadi Ogun: 2.gol de Ferdinin asisti muhteşemdi 10 14 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ferdi'nin yeni takımı Manchester United'ı devirdi - Son Dakika
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