Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Arsenal'in radarında

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında bu akşam Olympiakos'u konuk edecek olan Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmada İngiliz devi tarafından yakından takip edilecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Arsenal futbol operasyonunda görev yapan yetkili bir isim, milli futbolcuyu izlemek için Kadıköy'de olacak. Londra ekibi, başarılı performansıyla dev kulüplerin radarına giren Ferdi ile uzun süredir yakından ilgileniyordu.
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 44 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 4 asist yaptı.
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