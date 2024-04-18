Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Arsenal'in radarında - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Arsenal'in radarında

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'u konuk edecek olan Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmada İngiliz devi Arsenal tarafından yakından takip edilecek. Arsenal, başarılı performansıyla dikkat çeken Ferdi'yi uzun süredir radarında tutuyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 44 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol atıp 4 asist yapmıştır.

18.04.2024 21:43  Güncelleme: 21:47
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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 3-2'nin rövanşında bu akşam Olympiakos'u konuk edecek olan Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmada İngiliz devi tarafından yakından takip edilecek.

ARSENAL'İN RADARINDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Arsenal futbol operasyonunda görev yapan yetkili bir isim, milli futbolcuyu izlemek için Kadıköy'de olacak. Londra ekibi, başarılı performansıyla dev kulüplerin radarına giren Ferdi ile uzun süredir yakından ilgileniyordu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Arsenal'in radarında

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 44 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 4 asist yaptı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Arsenal'in radarında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Arsenal'in radarında - Son Dakika
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