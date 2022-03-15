Son dakika spor: Ferhat Akbaş: "Umarım finalde kazanan taraf biz olacağız" - Son Dakika

- Ferhat Akbaş: "Umarım finalde kazanan taraf biz olacağız"

İSTANBUL - CEV Kupası final serisi ilk maçında sahasında Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit'te Başantrenör Ferhat Akbaş, "İlk seti iyi bir oyunla kazanmamızda taraftarın çok ciddi katkısı oldu. Gerçekten iyi hazırlanmış bir kulüp olarak davrandık. Umarım finalde kazanan taraf biz olacağız" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası final serisi ilk karşılaşmasında evinde Allianz MTV Stuttgart ile karşılaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden turuncu-beyazlılar, 22 Mart Salı günü Almanya'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Zorlu bir maç oldu. Kaybettiğimiz ikinci set ve kaybettiğimiz üçüncü sette iyi oynamadık. Tecrübemiz, oyun isteğimiz ve taraftarın ciddi desteğiyle maçı 3-1 kazandık. Çok avantajlı bir skorla finalin ikinci ayağını Almanya'da oynayacağız. Umarım orada kupayı kaldırırız" ifadelerini kullandı.

"Almanya'da yaşayan tüm Türk vatandaşlarını maçlarımıza bekliyoruz"

Almanya'da yaşayan tüm Türk vatandaşlarını rövanş maçında davet eden Akbaş, "Umuyorum kupayı hep beraber kaldırarak çok mutlu bir gün geçiririz. İlk seti iyi bir oyunla kazanmamızda taraftarın çok ciddi katkısı oldu. Gerçekten iyi hazırlanmış bir kulüp olarak davrandık. Umarım finalde kazanan taraf biz olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.