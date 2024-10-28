Fernando Muslera'dan derbi sonrası veda sözleri - Son Dakika
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Fernando Muslera'dan derbi sonrası veda sözleri

Fernando Muslera\'dan derbi sonrası veda sözleri

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, 2-1'lik Beşiktaş derbisi zaferinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımdaki geleceğiyle ilgili de konuşan Muslera, ''Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı muhabbetlerin, sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz'' dedi.

28.10.2024 22:29
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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Uruguaylı eldiven, sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara da yanıt verdi.

"5. YILDIZ İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

Hedeflerinin 5. yıldız olduğunu söyleyen Muslera, "Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Önemli bir maçtı, bir derbiydi. Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde de kazanmak kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. Çok çalışan bir ekibimiz var. 5. yıldız için her şeyi yapıyoruz. Birçok alternatifle gol bulabileceğimizi gösterdik. Çok mutluyuz" dedi.

SEZON SONU VEDA EDECEK Mİ?

Okan Buruk'un "Sezon sonu ayrılacak isimler olacak" açıklaması üzerine ayrılık ihtimali hakkında konuşan Muslera, "Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı muhabbetlerin, sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz" sözlerini sarf etti.

"ŞAMPİYONLUK EN ÖNEMLİSİ"

Şampiyonluk hedefine değinen tecrübeli kaleci, "Biz geçen sene maç maç gittik. Bu sene de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk en önemlisi. Onun için her şeyi yapmaya hazırız."ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Okan Buruk, Beşiktaş, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

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