Fethiyespor'da Mesut Toros dönemi bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiyespor'da Mesut Toros dönemi bitti

27.02.2021 11:11

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Fethiyespor'da iç sahada alınan 1-1'lik Büyükçekmece Tepecikspor beraberliği sonrası Teknik Direktör Mesut Toros'la yollar ayrıldı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Fethiyespor'da iç sahada alınan 1-1'lik Büyükçekmece Tepecikspor beraberliği sonrası Teknik Direktör Mesut Toros'la yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mesut Toros ile yapılan görüşmeler sonucu karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştır. Toros ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Mesut Toros ise şöyle konuştu: "Yönetim ile yaşadığım fikir ayrılığı nedeniyle Fethiyespor'dan ayrılıyorum. Ardımda grupta en az gol yiyen, en fazla gol atan, en fazla lider olan, iç sahada mağlubiyeti olmayan tek ve lider takım bırakıyorum. Bu yola beraber çıktığımız, maddi manevi yanımızda olan başkanımız Sayın Esat Bakırcı ve yönetim kuruluna teşekkür ederim."


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Büyükçekmece Tepecikspor, Toros Dağları, Mesut Toros, Fethiyespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor'da Mesut Toros dönemi bitti - Son Dakika


Son Dakika
19:46 Trabzonspor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı
19:42 3 yıllık imza atacak! Trabzonspor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Boş evlerin kira fiyatlarına etkisiyle ilgili çalışma yapılıyor
19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İstanbul'daki boş evlerle ilgili bakanlık harekete geçiyor
19:28 Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti
19:23 Kim Min-jae'ye rakip olacak! Attila Szalai, Fenerbahçe'ye veda etti
18:38 Fenerbahçe, Karl Toko Ekambi'ye teklif yaptı
18:34 Zaha yoksa Ekambi var! Fenerbahçe yıldız futbolcuya teklif yaptı
18:17 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopteri gönderecek
18:15 Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopter gönderecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 20:02:46. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiyespor'da Mesut Toros dönemi bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement