Fethiyespor hata yapmadı

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Gup'ta hafta içinde Tekirdağspor galibiyetiyle liderlik koltuğunu yeniden devralan Fethiyespor, deplasmanda Karaman Belediyespor engelini 2-0'la geçerken zirveyi korumanın mutluluğunu yaşadı. Deplasmanda son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp bu sezon evindeki başarılı performansını dış sahaya da taşımaya başlayan Muğla temsilcisi zirvede 43 puana ulaştı.

Fethiyespor, takipçileri 41 puanlı Belediye Kütahyaspor ile 42 puandaki Nazilli Belediyespor'un birbirleriyle oynayacakları haftada perşembe günü Büyükçekmece Tepecikspor'u yenerek zirvede farkı açmayı hedefliyor. Geçen sezon kariyerinde 3'üncü kez transfer olduğu Fethiyespor'da toplamda 7'nci sezonunu geçiren kaptan Sabri Turgut, dün Karaman deplasmanında takımdaki 200'üncü maçına çıkmanın gururunu yaşadı.