Tarihe geçecek görüntü! Hava atışı sırasında Tadic'e Orkun Kökçü'den olay tepki - Son Dakika
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Tarihe geçecek görüntü! Hava atışı sırasında Tadic'e Orkun Kökçü'den olay tepki

20.03.2023 17:39

Feyenoord'da kaptanlık yapan A Milli Takımımız'ın futbolcusu Orkun Kökçü ile depremzedeler için hazırlanan pazubendi takmayan Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic arasındaki gerginlik gündeme damga vurdu. Tadic'ic elini sıkmayan Orkun, maçın hakemleriyle tokalaştı.

Hollanda Ligi'nin 26. haftasında şampiyonluk yarışında önemli bir karşılaşma oynandı. Feyenoord, en yakın takipçisi Ajax'ı deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk yarışında büyük adım attı. Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord 61 puana yükselirken, Ajax 55 puanda kaldı.

TADIC'I GÖRMEZDEN GELDİ

Mücadele öncesi kale seçimi için yapılan hava atışında Orkun Kökçü ve Dusan Tadic'in verdiği görüntü gündeme damga vurdu. Hava atışından sonra rakibini görmezden gelen Orkun, yalnızca hakemlerle tokalaştı.

Tarihe geçecek görüntü! Hava atışı sırasında Tadic'e Orkun Kökçü'den olay tepki

TÜM KAPTANLAR TAKTI

Deprem felaketi yaşadığımız hafta Hollanda'da maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması kararı alınmıştı. Hollanda Eredivise'de mücadele eden takımların kaptanları sahaya depremzedeler için yapılan pazubendlerle çıktı.

Tarihe geçecek görüntü! Hava atışı sırasında Tadic'e Orkun Kökçü'den olay tepki

BİR TEK TADIC

Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, sahaya 'X' işaretinin olduğu pazubentlerle çıktı. Sırp futbolcu gördüğü tepkilerin ardından, "Türkiye ve Suriye depremleri beni derinden sarstı. Düşüncelerim bu trajidide yakınlarını kaybeden insanlar ve her şekilde etkilenen herkesle" paylaşımı yapmıştı.

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Son Dakika Spor Tarihe geçecek görüntü! Hava atışı sırasında Tadic'e Orkun Kökçü'den olay tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarihe geçecek görüntü! Hava atışı sırasında Tadic'e Orkun Kökçü'den olay tepki - Son Dakika
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