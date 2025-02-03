Feyenoord'dan Romulo'ya teklif - Son Dakika
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Feyenoord'dan Romulo'ya teklif

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Hollanda futbol kulübü Feyenoord, Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo için teklifte bulundu. Romulo için yapılan teklife dair rakam ise paylaşılmadı.

03.02.2025 11:29  Güncelleme: 11:42
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Feyenoord, Göztepe forması giyen Romulo için İzmir temsilcisine teklif yaptı.

TEKLİF YAPILDI

Feyenoord, Milan'a gönderdiği Santiago Gimenez'in yerini doldurmak için harekete geçti. Hollanda temsilcisi, ara transferin bitmesine kısa bir süre kala (Hollanda'da ara transfer dönemi 4 Şubat'ta sona erecek) Gimenez yerine bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

RAKAM BELLİ DEĞİL

Hollanda basınından 1908 nl'de yer alan habere göre, Feyenoord'da golcü listesindeki adaylardan biri Göztepe forması giyen Romulo. Feyenoord'un, Romulo için Göztepe'ye teklif yaptığı belirtildi. Hollanda basınındaki haberde Romulo için yapılan teklife dair rakam ise paylaşılmadı.

18 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Romulo, bu sezon Göztepe formasıyla hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda toplam 20 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 10 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 3.7 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Brezilyalı golcü, sezon sonunda satın alma opsiyonun devreye girmesiyle 2028 yılına kadar İzmir ekibinde forma giyecek.

Feyenoord\'dan Romulo\'ya teklif

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Son Dakika Spor Feyenoord'dan Romulo'ya teklif - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Tarık Yüce:
    Üst üste koduk gttpe 6s 8taş caysporu ahahahaa. Satışlar kaçışlar başladı. benim cahil idim ferhoş esoş nerede ya. Kıskançlıktan çatlayıp yok mu oldu :D 8taştaki halinden daha iyi çıktı Talisca ve antrenmansız hali. 3 10 Yanıtla
  • talha güray:
    göztepe hayatta bırakmaz bunu golcüsünü niye bıraksın 2 1 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    sana git diyemem ama kal demek de gelmiyor icimden 0 1 Yanıtla
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