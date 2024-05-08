Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika
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Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu

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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, Ankaragücü maçı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon için ismi Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu Angel Di Maria hakkında da konuşan Uçar, Arjantinli yıldızın transfer listelerinde olmadığını belirtti.

08.05.2024 09:36  Güncelleme: 09:42
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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, MKE Ankaragücü maçından sonra çok konuşulacak değerlendirmelerde bulundu.

"DI MARIA LİSTEMİZDE YOK"

Uçar, "Di Maria, Samet Aybaba'nın hazırladığı listede yok. Gelecek hocanın listesinde olur mu bilmiyorum. Bu da olmayacak demek değil. Seneye hedefe oynayacak takım kurmak istiyoruz. Nokta transfer olarak düşünülebilir bu oyuncular." diye konuştu.

Gelecek sezonun çalışmalarına başladıklarını söyleyen Uçar, "Bugünkü maç çok önemliydi. Bu maçtan sonra gelecek sezonun planlamasını yapmak zorundayız. Listemizde birçok isim var, hocamız da henüz belli değil. Başkanın çabaları devam ediyor. 23'üne kadar hoca konusunda bir açıklama yapmamamız tebliğ edildi. Buna uymaya çalışacağız. Futbolcu transferleriyle ilgili çalışmalara devam edilecek." ifadelerini kullandı.

"VATANIMIZIN HER ŞEHRİNDE OYNARIZ"

Finale çıktıları için mutlu olduklarını aktaran Uçar, "Her koltuğu doldurarak maç boyunca destek veren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Maç öncesi yaptığımız çağırıyı ciddiye aldılar. Beşiktaşlının kötü gün taraftarı olduğunu gösterdiler. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Önce taraftara sonra emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Muçi devre arası yapılan bir transferdi, adaptasyonu uzun sürmedi. Bugün solda başladı ortada devam etti. Yetenekli bir oyuncu. Önümüzdeki sezon büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz, kendisinden memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, kupa finalinin oynanacağı şehir ile ilgili olarak ise "Vatanımızın her şehrinde oynarız, şeref duyarız. Ülkedeki her stat bizim için uygundur. Hangi statta olursa olsun elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

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Son Dakika Spor Angel Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Feyyaz Uçar tartışmalara son noktayı koydu - Son Dakika

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