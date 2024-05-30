TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi - Son Dakika
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TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir davet sırasında yaptığı şampiyonluk yorumuyla dikkatleri üzerine çekti. Muhabirin, "Ligde bitti, şampiyon da belli oldu" sözlerine "Çok şükür" diyerek yanıt veren Büyükekşi kısa sürede viral oldu.

30.05.2024 15:44
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Bu sezonun tamamında büyük eleştiri alan ve bazı kulüpler tarafından defalarca istifaya davet edilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yine ortalığı karıştıracak bir söylemle gündem oldu.

"ÇOK ŞÜKÜR ŞAMPİYON BELLİ OLDU"

Büyükekşi'nin bir davet sırasında yaptığı açıklamalar Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarını kzıdırdı. 'Magazin Burada' muhabirinin "Lig bitti. Şampiyon da belli oldu" yorumu üzerine gülerek "Çok şükür" yanıtını veren Büyükekşi'nin yapmış olduğu bu çıkış kısa sürede viral oldu.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Mehmet Büyükekşi "Bu sene lig sizin için nasıl geçti" sorusuna ise "Lig bitti çok şükür. Kimin şampiyon olduğu, kimin küme düştüğü bizi ilgilendirmiyor. Bizim için adaletin yerini bulması son derece önemli'' yanıtını verdi. Muhabirin "Yeni dönemde tekrar aday olacak mısınız" sorusuna ise Büyükekşi'nin, "Daha şuan da belli değil'' cevabı dikkat çekti.

TFF Başkanı Büyükekşi\'ye Galatasaray\'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mehmet Büyükekşi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, 'Çok şükür' karşılığını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Emin Erol: Galatasaray i şampiyon yaptınız Galatasaray şampiyon olmadi şampiyon yapildi cok şükür 136 89 Yanıtla
    Oktay KUŞÇU: Hakemler mi TFF mi oynadı sahada? Gözlerinize gözlük takın Gs çok daha iyi oynadı genel olarak 41 59 ferhat eser: aynen öyle ama çıkacak alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste ilahi adalet affetmez 45 34 Musab Özkan: Ferhat seni kanırta kanırta aheste aheste biri yakalıyacak ama dur bakalım 1 2
  • ali öztürk: Tamam yaaa ağzından kaçırmış iste... 59 24 Yanıtla
  • Coşkun Barış: 102 puanı ekşi verdi zaten 49 23 Yanıtla
  • ferhat eser: benim için memet yok hükmündedir 31 13 Yanıtla
  • Ali Yolun: Bunu nasıl haber yapar bir haberci? Adam diyor ki lig bitti çok şükür Galatasaray şampiyon oldu çok şükür demiyor.Cımbızlamayın 28 12 Yanıtla
  • İlyas Sarı: Aziz başkan geliyor az kaldı ..hepinizden tek tek hesap soracak 15 13 Yanıtla
    ferhat eser: ali koç koltuğu vermez boşuna hayal kurma 5 8
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