FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 Türkiye: 71 - Son Dakika
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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 Türkiye: 71

25.02.2022 21:14
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 Türkiye: 71

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında A Erkek Basketbol Mili Takımı deplasmanda Yunanistan'a 72-71'lik skorla kaybetti.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında A Erkek Basketbol Mili Takımı deplasmanda Yunanistan'a 72-71'lik skorla kaybetti.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Türkiye, Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Müsabakaya ay-yıldızlıları; Kenan Sipahi, Shane Larkin, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen ve Oğuz Savaş beşiyle başladı. 12 Dev Adam, ilk periyodu 20-13 üstün geçerken, devreyi de 40-32 geride tamamladı. Ev sahibi ekip üçüncü periyodu da 60-56 önde tamamlarken, salondan da 72-71 galip ayrıldı.

A Erkek Milli Takım'da Melih Mahmutoğlu 21, Shane Larkin ve Samet Geyik 10'ar sayıyla mücadeleyi noktaladı. Yunanistan'da ise Dimitrios Agravanis ve Georgios Papagiannis 14'er sayıyla oynadı.

Milliler, B Grubu'ndaki dördüncü maçında 28 Şubat Pazartesi günü Yunanistan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. - İSTANBUL

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 Türkiye: 71
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 Türkiye: 71
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 Türkiye: 71
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 Türkiye: 71
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 Türkiye: 71

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 3. maçında Yunanistan'a 72-71 yenildi. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 3. maçında Yunanistan'a 72-71 yenildi. A Milli Takım'ın Yunanistan maçı kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın Yunanistan maçı kadrosu belli oldu A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını sürdürdü A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarını sürdürdü

Dünya Kupası, Yunanistan, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 Türkiye: 71 - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Yunanistan: 72 Türkiye: 71 - Son Dakika
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