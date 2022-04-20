FIBA Avrupa Kupası: Reggio Emilia: 69 Bahçeşehir Koleji: 72 - Son Dakika

FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Reggio Emilia'yı deplasmanda 72-69 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj elde etti.

FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji, İtalyan ekibi Reggio Emilia ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın başından itibaren üstün bir oyun ortaya koyan Bahçeşehir Koleji, sahadan 72-69'luk galibiyetle ayrılarak ikinci maç öncesinde avantaj elde etti. Final serisinin ikinci maçı 27 Nisan'da İstanbul'da oynanacak.

Salon: Unipol Arena

Hakemler: Fernando Calatrava, Nicolas Maestre, Carsten Straube

Reggio Emilia: Mikael Hopkins x 6, Arturs Strautins x 8, Andrea Cinciarini xxx 20, Justin Johnson xxx 16, Tyler Larson xx, Stephen Thompson Jr. xx 9, Flippo Baldi Rossi xx 5, Bryant Crawford xx 5

Başantrenör: Attilio Caja

Bahçeşehir Koleji: Langston Hall xx 6, Muhammed Baygül xx 4, Jamar Smith xxx 11, Berkay Candan xx 7, Richard Solomon xxx 9, Jamal Jones xxx 12, Kartal Özmızrak xxx 11, Sam Dekker xxx 10, Tarık Black xx 2, Erkan Yılmaz x, Oğuz Savaş x

Başantrenör: Erhan Ernak

1. Periyot: 18-19 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Devre: 34-40 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 47-63 (Bahçeşehir Koleji lehine) - BOLOGNA