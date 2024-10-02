Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi

FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Opet ile EuroCup finalisti Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği maç, sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durduruldu. Müsabakaya ara verilmesi nedeniyle takımlar ve hakemler soyunma odasına gitti. Daha sonra ertelenen karşılaşmanın 3 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 16:00'da oynanmasına karar verildi.

02.10.2024 19:48
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FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Opet ile EuroCup finalisti Beşiktaş karşı karşıya geldi. Türk derbisine sahne olan dev maç, ilk dakikalarda durdu.

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi

YABANCI MADDELER YÜZÜNDEN TAKIMLAR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra durduruldu. Müsabakaya ara verilmesi sonrasında da oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti. Emniyet güçleri yabancı maddelerin atıldığı basın tribünü önünde önlem aldı.

Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi

    YARINA ERTELENDİ

    Daha sonra alınan kararla Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı sahada çıkan olaylar nedeniyle ertelendi. Mücadele 3 Ekim Perşembe günü saat 16:00'da oynanacak.

    Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi

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    Son Dakika Spor Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi - Son Dakika

    Sizin düşünceleriniz neler ?

      Yorumlar (32)

    • Mauro Sicardi:
      FB bir beka sorunudur, acilen kapatılması lazım 88 105 Yanıtla
    • Bilişim Hurda:
      kuş Kafalar her yerde aynı 71 74 Yanıtla
    • Talat Yelbuz:
      KUŞLAR ILK RANDEVU DA BİRBİRİNİ GAGALADI, BUNLARI KIM AVRUPA YA GÖNDERİYOR VERMEYIN KUPAYI BUNLARA GALATASARAY A VERIN 50 74 Yanıtla
    • Abuzer Yavuz:
      her taşın altında siyonistler (FB)var 53 64 Yanıtla
    • Mauro Sicardi:
      Yapmayın yapmayın, siz sponsor kardeşlersiniz 61 45 Yanıtla
    • ferhat eser:
      BEŞİKTAŞLA KİMSE BAŞA ÇIKAMAZ 22 72 Yanıtla
    • Okan:
      Bu fenev yunan takımıdır 29 52 Yanıtla
    • sudem meliss:
      İptal olsun maç neyinizi paylaşamıyorsunuz 28 18 Yanıtla
    • Mehmet Hamdi Albuz:
      FERAT OLAYA EL AT 27 13 Yanıtla
    • sudem meliss:
      Ali Koç da Orada 14 9 Yanıtla
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