Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi

Spor

FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Opet ile EuroCup finalisti Beşiktaş karşı karşıya geldi. Türk derbisine sahne olan dev maç, ilk dakikalarda durdu.

YABANCI MADDELER YÜZÜNDEN TAKIMLAR SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra durduruldu. Müsabakaya ara verilmesi sonrasında da oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti. Emniyet güçleri yabancı maddelerin atıldığı basın tribünü önünde önlem aldı.

YARINA ERTELENDİ

Daha sonra alınan kararla Fenerbahçe Opet ve Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa maçı sahada çıkan olaylar nedeniyle ertelendi. Mücadele 3 Ekim Perşembe günü saat 16:00'da oynanacak.